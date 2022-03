Con frecuencia he criticado la abulia, la desmemoria y hasta la injusticia de las instituciones a la hora de reconocer el mérito de las personas; otras veces, incluso por pudor, guardé silencio ante apaños y manejos torticeros en la concesión de honores que no se justifican. Es justo pues que cuando una corporación actúe bien en nombre, tiempo y forma valoremos su acierto y oportunidad. Miguel Ángel Morcuende, director del PEVOLCA y relator diario de las duras incidencias del Volcán de Cabeza de Vaca, será nombrado Hijo Adoptivo de La Palma según acuerdo unánime de la Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma y después del obligado trámite reglamentario. Es el justo reconocimiento a una labor compleja y difícil, asumida y realizada con rigor y dignidad, sin impaciencia ni oscurantismo, sin un mal gesto en los días malos y sin triunfalismo en los mejores, tratando a los medios y a los destinatarios de sus mensajes con el respeto que se merecen.

Ingeniero forestal, acreditado experto en emergencias y ajedrecista en sus horas libres, Miguel Ángel Morcuende Hurtado jugó y ganó la partida más larga y difícil de su vida ante un rival implacable, cuyos cambios de estrategia, furor y pulso tuvieron en jaque a los palmeros en el peor trimestre de su historia.

Aún con las secuelas del Volcán de Cabeza de Vaca –los gases que afectan núcleos de litoral de Aridane– este madrileño radicado en Canarias desde 1986, casado con una gomera y con hijos isleños también, añadió a sus títulos académicos, a sus ocupaciones en la docencia y la empresa privada, a sus cargos políticos –concejal en Santa Cruz de La Palma, consejero insular en La Gomera y director de la administración del Estado en la isla de su elección, entre otros– servidos con eficacia y probidad, la experiencia única de estar al frente de un operativo de hasta mil personas durante la peor crisis volcánica registrada en territorio europeo durante todo el otoño de 2021. Ahora nos cuenta su experiencia y hace un generoso reparto de méritos.

–El objetivo principal de nuestra misión era asegurar las vidas de las personas y se logró finalmente. Luego todos los esfuerzos, las contrariedades, los retrocesos en la lucha con un enemigo imprevisible, pasaron a un segundo plano, aunque no nos dieran tregua en las vísperas ni durante sus ochenta y cinco días de actividad.

Ahora es inevitable que recuerde que el sábado 18 de septiembre, quince horas antes de la erupción, nos reunimos con los vecinos en el polideportivo de Las Manchas para informarles de la situación con realismo y sensatez, y para facilitarles las instrucciones de lo que tenían que hacer cuando esta se produjera. Sólo tengo palabras de elogio ante la comprensión, el sentido común y la presencia de ánimo de los mancheros que nos facilitaron una tarea tan dura y dolorosa como una evacuación preventiva que evitó muchos problemas mayores.

El cráter se abrió unos 400 metros al oeste de donde lo habían fijado las previsiones, hasta ahí todo discurría dentro de una cierta lógica; después el volcán actuó como le dio la gana, y no dejó de sorprendernos día a día.

–¿Cuándo, cómo y por qué asumió una responsabilidad tan amplia y compleja?

–Me lo propuso Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y, la verdad, no tuve mucho tiempo para pensarlo. Sin duda alguna ha sido la experiencia más importante, y dura, de mi vida profesional y la emergencia más grave que hemos atendido en la historia de Canarias. Pero también es justo reconocer que, en todo momento, he tenido a mi disposición todo lo que he necesitado: información continua y completa de los equipos científicos; medios materiales y humanos de las instituciones, que han mostrado una unidad ejemplar en todo momento, y la mayor competencia, interés y entrega de todas las personas.

Desde los días previos a la erupción, conocí la preparación profesional y técnica de los responsables de todas las áreas; la competencia del equipo científico estaba garantizada por la participación de los principales institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de una parte; y de otra, me convenció a aceptar el desafío la solvencia acreditada de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, el concurso, con personal y medios especializados, de los tres Ejércitos y la Unión Militar de Emergencia, la Cruz Roja… En la práctica todos fueron importantes y, por supuesto, tuvieron también un papel destacado las policías locales por su conocimiento del terreno, los bomberos, los voluntarios en las distintas áreas de protección civil y asistencia a los damnificados.

Tuve mucha suerte de contar con la magnífica disposición de todos ellos y para mí fue un honor estar al frente del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, PEVOLCA que, creado en 2018, aún no había tenido su prueba de fuego, nunca mejor dicho; y lo hizo a plena satisfacción de todos.

Ya lo dijimos, un acierto del Cabildo palmero que valora la competencia profesional y la calidad humana.