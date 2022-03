Mi eterna pesadilla

Andaba con pasos somnolientos y noté la onda expansiva. En un arranque de valentía le pregunté por su verdadera naturaleza, y si democracia y bienestar se construyen con sangre y mentiras. Me respondió: tú y yo somos lo mismo, meros accidentes en la estadística. Desde que la ciencia se puso al servicio de la violencia, la máquina de guerra le ganó el pulso a otro nivel de conciencia. No puedo despertarme y, sin embargo, tengo los ojos abiertos. Veo a través de su envoltura en forma de bala gigante, y debajo todo es horror doméstico, en mi retina la gran explosión de fuego. Me persigues con tu ejército vulgar y decadente, la fotografía del miedo clavado en mi mente. No quiero soñarte más, y volverme a dormir en la ignorancia de ser tu cómplice, monstruo hipnótico y devastador. Me adentro en la espesura de la jungla humana y trato de esconderme sin éxito. Tu radiación me atraviesa la piel, me quema las entrañas y alejo toda esperanza de escapar a tu suerte. Acaso eres una fantasía de mi imaginación, cuando sin haberte dado mi dirección, me encuentras siempre, fiel compañía en todos los tiempos posibles. Tienes rostro de líder carismático que sufre un dolor antiguo. El trauma del que aguarda, paciente, mientras prepara su particular venganza hasta destruir la vida que tanto odia, incesante lluvia ácida que aniquila cualquier signo de alegría. En el refugio de mi utopía olvidé que la muerte quería cobrarse el billete que sabes vender a los que aman tu discurso inflamado. No hace falta salir a la calle para escuchar a los adoradores de muros, armas y enemigos. Y claro, que fácil sería entregarme al poder de tu mensaje, esparcir las cenizas en un mar de acero y llorar por tus inevitables víctimas.

