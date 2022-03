La Mujer, en una profesión importante

Soy consciente que al leer el título, habrá personas que piensen: «¿A qué profesión se refiere la autora de este artículo?». Muy fácil: A la profesión periodística o, como muchos quieren ahora denominarla, al Mundo de la Comunicación. Deben creerme si les digo que el Periodismo en general tiene mucha más importancia de lo que algunos/as piensan y creen por diferentes motivos. En los últimos tiempos, se ha difundido una máxima que refleja perfectamente la situación que vivimos en estos momentos: «Es más fácil desinformar que informar» o si ustedes lo prefieren: «Es más fácil largar mentiras que luego tener que desmentirlas». Sé que suena duro, pero es la realidad.

Ante esto, estamos un numeroso grupo de profesionales que nos rebelamos a aceptar esta situación y con uñas y dientes lo combatimos. Pero para conseguirlo tenemos que haber recibido una Educación que –en mi caso– viene dada porque tuve la suerte de contar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid con un plantel de profesores que fue un auténtico lujo: Victoriano Fernández Asís, Ángel Benito, Vintila Horia, Alfonso Nieto, José María Desantes y un largo etcétera de hombres y mujeres que a lo largo de cinco años de carrera me enseñaron lo que era la Ética Periodística, el Derecho a la Información, la Teoría y Técnica de la Información…. Y un sinfín de materias que hicieron posible que saliera Licenciada en la Rama Periodismo con un bagaje cultural que nunca olvidaré.

Con esta preparación, llegué al periódico EL DÍA a hacer dos años de prácticas , en verano, que luego se prolongaron más allá, una vez terminada la carrera. Y hoy, cuando me han pedido que escriba este artículo sobre mi trayectoria en la profesión periodística, precisamente en el periódico donde comenzé a saber lo que era ejercer este trabajo, no puedo dejar a un lado el recordar a aquellas personas que me apoyaron y creyeron en mí -casualmente casi todos hombres- Ernesto Salcedo Vílchez, Manuel Rodríguez Ramírez, Álvaro Castañeda, Juan Pedro Ascanio…. Cada uno con un cometido distinto dentro del periódico, pero todos ellos con un trato hacia mí que nunca olvidaré.

Como no olvido que con 23 años me animaran a dirigir el periódico Jornada Deportiva, ofrecimiento que decliné por no encontrarme preparada para ello. Pudo más mi temor a no hacerlo bien que la confianza que observé tenía la empresa en mi persona.

Han pasado muchos años, pero sería injusto olvidarlo. Como Mujer, he padecido posteriormente algún trato discriminatorio –sería extraño que no fuera así– pero siempre desde mediocres, envidiosos o personas con un fondo ruin que no se daban cuenta que quien esto escribe tiene una resistencia (hoy muy de moda resiliencia) que ya quisieran ellos/ellas tener para sí.

Pienso que las personas tenemos que ser pacientes y esperar nuestra oportunidad y después de trabajar para distintos medios, me llegó la oportunidad de hacer unas oposiciones a RNE donde ejercí de Redactora, Editora, Jefe de Informativos, Subdirectora y Directora de RNE Canarias. No puedo decir sino que todo lo que había aprendido anteriormente lo puse al servicio de mi nueva Casa que, a su vez, me dio la oportunidad de crecer como Mujer, como persona, como Profesional del Periodismo y poniendo en práctica una máxima que sí me gusta decir: Independencia y Profesionalidad. Porque el Periodismo es un cometido muy delicado a la vez que importante en la Sociedad en la que vivimos, con tiempos mejores y peores, pero siempre- como Mujer- con un talante y una manera de ser que nos da la Vida.

Agradezco la oportunidad de poder escribir hoy en el medio en el que comenzé y expresar que sigo pensando que la Mujer puede aportar mucho a una Profesión –la Periodística– que no siempre camina en la dirección adecuada, pero que para eso estamos las que pensamos que ésto vale la pena.