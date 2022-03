Una entrevista a Marcos Toste Siverio

En el contexto de mediados del siglo XX el periódico Canarias, recordado medio de prensa orotavense con redacción en la calle Hermano Apolinar, llegaría a reflejar entre sus páginas un interesante y representativo testimonio de consideración mediante una entrevista al realejero Marcos Toste Siverio, padre de la saga de hermanos Toste Díaz. Especialmente figura en nuestra memoria el nombre de Marcos Toste Díaz, que contrajo matrimonio con nuestra tía abuela Flora Estévez García, así como uno de sus hijos ya en la memoria, Marcos Toste Estévez. La saga Toste se liga indiscutiblemente a la historia de Los Realejos, de Tenerife y del conjunto de Canarias gracias a la fama y el prestigio acumulado generación tras generación durante siglos en el complejo arte de la pirotecnia. Por todo ello resulta representativa la entrevista que llegamos a localizar buscando datos del pasado en la Biblioteca Pública Municipal de La Orotava. A lo largo de varios párrafos se muestra el perfil de un hombre trabajador y entusiasta que no dudaría en transmitir, desde su fábrica pirotécnica denominada por entonces con el nombre de “Teide”, diversos detalles de su trayectoria, manifestando tener especial simpatía hacía el Canarias por todo lo que llegaría a representar en la defensa y la difusión de los intereses del norte de Tenerife. Tenía Marcos Toste Siverio por entonces 59 años, exponiendo que toda su vida había girado en la creación de fuegos artificiales, acompañándole en la entrevista uno de sus hijos (aunque no se menciona en ningún momento su nombre). Reconoce, cuando se le pregunta por el fundador de la fábrica, la gran labor realizada varios siglos atrás por su abuelo, Marcos Toste del Castillo. Al fallecer dejaría la actividad a su hijo, Marcos Toste Pérez, quien legaría al informante tal responsabilidad. Prácticamente en todos los rincones de Tenerife se conocía su figura, al igual que en otros puntos de la geografía canaria. En el conjunto de fiestas del ciclo anual no duda en apuntar la importancia del mes de mayo en la capital tinerfeña con motivo de la Cruz, así como los actos en Honor al Santísimo Cristo de La Laguna y las Fiestas de San Isidro Labrador en La Orotava. Menciona el año de 1943 como representativo al quemar en las Fiestas de Garachico junto a una casa de Valencia, acudiendo también anualmente a las fiestas principales de los municipios de Los Silos y Buenavista. Respecto a otras islas cita su participación en la Fiestas de Teror en Honor a Nuestra Señora del Pino, también en Honor a la Virgen de los Reyes en El Hierro, igual que en las Fiestas Lustrales en San Sebastián de La Gomera. Las Fiestas de Garachico habían suscitado cierta polémica por el desarrollo de los fuegos allí quemados, por lo que la entrevista también recoge las impresiones del realejero, que llegaría a afirmar que la labor de la casa valenciana le parecería muy buena y original en el apartado de carcasas, frente al resto de fuegos que, desde su opinión, nada tendrían de original. La lluvia de cohetes pequeños sería correcta pero no ocurría así con los llamados cohetes de «recámara» o «cañón» que, por algún imprevisto, llegarían a producir tres fuertes explosiones que asustaron al pueblo. Ello pudo deberse a defectos de colocación o fabricación, expone el maestro de la pirotecnia. Una última pregunta tendría por hilo conductor la necesidad de conocer si la pirotecnia en Canarias era superior o no a la de otros lugares como Valencia y Zaragoza. Para Marcos Toste Siverio, a excepción de las carcasas, el resto no tendría diferencias e incluso en ese ámbito Canarias ya tenía cierta experiencia manifestando que desde su empresa ya habían expresado muestras de ello en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife, también en La Orotava y en las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Carmen en Los Realejos. Son palabras representativas del compromiso de una familia con varios siglos de trayectoria cumpliendo con el desarrollo de fuegos artificiales en innumerables actos dentro y fuera de nuestra geografía, estableciendo el testimonio de Marcos Toste Siverio una huella significativa como memoria de todo ello.