Sangre, sudor y lágrimas

Los telediarios enseñan imágenes de niños ucranianos muertos y al mundo occidental le tiemblan las entretelas de los ventrículos. Claro que los niños europeos no son palestinos. Ni sirios.

La conmovida Unión Europea ha decidido atacar el bolsillo de Rusia. Cerrarle el espacio aéreo, congelar las cuentas multimillonarias de los dirigentes rusos fuera de su país (Putin incluido) y, entre otras sanciones, expulsar a algunos bancos rusos del sistema de pagos internacional. El rublo se ha desplomado y al matón ruso se le ha agriado el carácter. La OTAN también se ha sacudido las telarañas movilizando preventivamente sus tropas. Europa ha empezado a tomar conciencia de sí misma. Un favor que le deberá para siempre al zar Vladimir del imperio comunista, que está poniendo al mundo al borde del abismo.

La pregunta es qué hacemos entonces comprando gas a Rusia como si nada hubiese pasado. Y qué hace Rusia mandando el gas. Y qué hace Ucrania dejándolo pasar. No tiene ningún sentido que por un lado se esté atacando a la economía rusa y por el otro hayan aumentado las compras a Gazprom –la compañía paraestatal– de las empresas energéticas europeas, que desde que estalló la guerra ha subido los precios del gas más de un 40%. Es como estrangular a alguien y ponerle al mismo tiempo una mascarilla con oxígeno. Un contrasentido. Si no fuera algo serio sería ridículo.

Durante años, los líderes europeos han jugado a ser Chamberlain; un cagaleras británico que prefirió creer que Hitler solo estaba ampliando la finca con un fuera de ordenación legalizable. Pero no era así: quería que toda Europa hiciera el paso de la oca. La Rusia comunista de Stalin pactó con Hitler, ¿lo habían olvidado? Y no hubo más remedio que reaccionar cuando ya casi no había remedio. Las democracias europeas siempre han llegado tarde a su cita con la historia.

En Afganistán no nos importaron lo más mínimo, ni los crímenes de los rusos, ni los de los americanos, ni los de los talibanes. En Irak colaboramos en la mentira de las armas de destrucción masiva para acabar con Sadam, un sangriento dictador. En libia empujamos a Gadafi, otro sátrapa asesino, para que la chusma vengativa lo linchara empalándolo por el trasero. En los Balcanes llegamos para dárnoslas de buenos cuando los muertos ya no cabían en los cementerios. Y ahora, en Ucrania no la vimos venir.

Vladimir Putin quiere ser importante sin serlo. Y ha derivado en una especie de Stalin sin bigotazo ni bigotito. Un tipo sin empatía, que encarcela a sus opositores políticos. Un macho alfa que considera criminales a los homosexuales y lesbianas. Un tirano que tiene el dedo sobre el botón nuclear y la mano en la garganta de Ucrania. Un tipo que amenaza al mundo con el apocalipsis y ordena atacar una central nuclear, coqueteando con el desastre.

Putin quiere hacer grande a Rusia a punta de pistola. Un buen deseo, un mal método. Ha decidido amenazar a Suecia y Finlandia, señalándoles como potenciales objetivos. La Unión Europea no puede seguir el ejemplo de los líderes europeos del 39: cerrar los ojos, rezar por la paz y pensar que ignorando el peligro este acaba por esfumarse. Entonces se pagó con el mayor baño de sangre que pueda imaginarse.

Tendremos que vencer el miedo que nos invade a todos y hacer frente a la infección del viejo comunismo. Puede que Putin no esté solo. Ahí está China, jugando al equívoco y mirando a Taiwán. Puede que la invasión de Ucrania solo sea el primer paso de una imparable locura aún mayor. Nadie puede prever el futuro.

Pero a veces para tener paz hay que estar dispuesto a luchar por ella. Sin perder la serenidad y prudencia, como está haciendo Europa. Pero enseñando los dientes a quienes amenacen nuestras vidas y libertades. Para que sepan que, si se da el caso, serán derrotados. Como aquellos otros: con sangre, sudor y lágrimas.