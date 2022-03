Canarias: estómago y guerra de Ucrania

En una lectura de los últimos acontecimientos nos encontramos con un problema serio, alejado geográficamente, pero muy próximo desde el punto de vista humano y social. Resolver los problemas a tiros es una desgracia muy seria. Las guerras siempre las organizan unos pocos y las paga el pueblo. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no es un caso excepcional, más allá de las miserias económicas y de los intereses de los que venden armas o las dos cosas a la vez. No existe ninguna razón que justifique que dos pueblos se desangren, haciendo que sean más pobres. Con todos estos problemas, tenemos que ser solidarios con Ucrania y despreciar todos los planteamientos bélicos de Putin.

La guerra y el estómago. Ucrania suministra el 30% del maíz, el 17% del trigo, el 60% del aceite de girasol y el 15% de las leguminosas que necesita España. Es decir, tenemos una gran dependencia no solo es el pan, los piensos y los fertilizantes para nuestros campos, sino de su conjunto. Por no hablar de la alteración en el marco internacional, ya que ambos países –Ucrania y Rusia- realizan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, siendo claves en el suministro mundial a territorios como China, África y Medio Oriente.

En Canarias tenemos que hablar ahora de la cesta de la compra, el encarecimiento de los combustibles, la desalación del agua y el turismo. Debemos mirar hacia dentro y preguntarnos qué debemos hacer. Me temo que en los próximos años vamos a ser más pobres ya que los alimentos clave de nuestra sociedad proceden de la zona del conflicto: cereales, abonos químicos y combustibles.

Hace unos meses, la Bolsa de Chicago nos recordó la supuesta abundancia y que los supuestos excedentes agrarios en los que hemos vivido en los últimos 40 años eran cosa del pasado. En esos momentos mirábamos para Brasil y Argentina e importábamos cereales y carnes baratas. Ahora, la capacidad de compra de China –con una población que alimentar superior a los 1.300 millones de personas– y los agotamientos de los suelos nos están advirtiendo de aspectos climáticos, con asuntos como las menores precipitaciones y la deforestación de la Amazonia que hasta el momento habíamos ignorado.

Estamos ante los mayores exportadores del mundo de cereales, en concreto, con los responsables del 25% de la exportación de trigo para todo el planeta. Rusia y Ucrania exportan no solo trigo, sino también maíz y cebada. En el caso del país dirigido todavía por Putin, la exportación de petróleo y gas a la Europa comunitaria significa 700 millones de euros al día. Además, no debemos olvidar que ambos países también exportan gran parte de los abonos químicos que demanda nuestra agricultura. Por tanto, nos encontramos ante un problema muy serio, más allá de la barbarie de pérdidas de vidas humanas, que es intolerable.

La guerra y el campo en Canarias. Debemos mirar al pasado e incorporar en nuestro Archipiélago unas miles de hectáreas de tierra que ahora mismo están abandonadas para producir alimentos. Hablo de autoabastecimiento y de reducir la dependencia del exterior. Tenemos un nivel de paro preocupante, más de 200.000 personas sin empleo, y no se entiende la separación entre la población y los recursos, por lo que hay que ponerlos en producción. Ahora mismo estamos cultivando la pírrica superficie de 40.000 has. y la estimación de las tierras sin cultivar es el doble: 80.000 has. Es decir, tenemos una superficie amplia, sobre todo en los barloventos de las islas más occidentales, con capacidad para producir forraje para el ganado, frutales y papas, lo que a su vez contribuiría a una labor de prevención de los incendios forestales. Sirva un dato que debe hacernos reflexionar: estamos ante la menor siembra de semillas de papas de los últimos 50 años.

Hay que entender que tenemos algunos problemas, como es el minifundio, que se une a una topografía problemática para la explotación, la sequía y la mecanización del campo. Hay que establecer un marco legal que fomente la concentración parcelaria y que, entre otras cosas, penalice las tierras sin labrar y facilite al agricultor su cultivo.

Hay que hacer una apuesta por incorporar recursos públicos a los campesinos que labran y cultivan los suelos y pasar de la cultura de los contratos temporales para supuestamente eliminar el rabo de gato a la de la verdadera apuesta por el campo, por el sector primario y por el medio ambiente. No se puede hipotecar el futuro del sector agrario por un supuesto puñado de votos. Hay que tener altura de miras y tener un verdadero compromiso medioambiental, potenciando el comercio con los productos locales, garantizando unos precios mínimos y controlando las importaciones, sobre todo de excedentes del mercado internacional.

La guerra entre Rusia y Ucrania es una desgracia que nos va a hacer a todos más pobres. No solo en la pérdida de vidas humanas, que son irreparables, sino en el daño a nuestra economía. La guerra hará más ricos a unos pocos, mientras que millones de personas sufriremos sus consecuencias. Tenemos la oportunidad de hacer una sociedad más solidaria, pero también de apostar por fomentar nuestra economía, incorporando gente al campo para reducir la dependencia del exterior. Hagamos algo bueno con lo malo de la guerra y seamos solidarios con todo el pueblo de Ucrania, pero también con nuestro territorio, que necesita más campesinos y campos labrados y cultivados.