Ahora, política

Me preguntaba estos días sobre qué tema escribir, porque estos momentos tan convulsos te hacen perder cierto sentido de la realidad; necesitamos hacer ese ejercicio de poner distancia para, desde ahí, analizar y volver a encontrar ese equilibrio que te permite tomar buenas decisiones.

Una guerra sin sentido, porque realmente ninguna lo tiene, un país políticamente convulso, la percepción de que las grandes organizaciones internacionales –como la OTAN, la ONU y la Unión Europea– están en un sinsentido, que me hace pensar que algo se mueve para frenar esta locura y que, como todo en la antigua URSS y la KGB, está oculto. Quiero pensar que es así para no dejar de crear… Quiero pensar que diplomáticamente se está actuando, o que alguna potencia destacada está aportando su gran capacidad de influencia para llegar a los acuerdos necesarios. Ojalá sea pronto.

Putin. Ahora, más que nunca, se necesita política. Esa política de la buena, de esa que parece que escasea, de esa de la que la ciudadanía se enorgullece. La política es una herramienta y, como tal, no funciona por sí misma, hay que aplicarla, usarla y estudiarla. En un período de crisis de liderazgos aparecen estos grandes momentos convulsos, pero quizás sea justo al contrario; los liderazgos menos auténticos, directa o indirectamente, provocan que se llegue a momentos convulsos; básicamente, por la reducida visión o anticipación ante determinadas circunstancias, poco análisis o reducidos escenarios. Personajes como Putin son medianamente previsibles, son de esas personas a las que no hay que perder de vista. Me gusta conocer la biografía de nuestros mandatarios, esa historia personal que explica cierto estilo de actuar coherente con sus valores y aprendizajes; ni qué decir de la ideología hermética de un extremo del ideario político. Sus asesores le prepararon para que pudiera expresar emociones, y poder contrarrestar así los entrenamientos que los equipos de la KGB le dieron para que demostrara insensibilidad ante cualquier situación…

Feijóo. En nuestro país distinguimos a pocos profesionales de la política, y Feijóo es una de esas personas. Su gestión me lleva al perfil ejecutivo, sin entrar en análisis meramente políticos; reúne cualidades personales, de discurso, de despliegue público y oratoria dignas de la buena comunicación política; de la «compol», como nos gusta llamarla los asesores. El sosiego, la madurez y su equilibrio definen una hoja de ruta con sentido, muy certera. Su último discurso en Galicia lo califico de excepcional; echaba de menos disfrutar de un discurso en nuestra política nacional donde poco hubiera tenido que retocar o modular… Hasta la disposición del auditorio formando un escenario de 360 grados tampoco fue improvisado.

Feijóo cambiará el escenario político y Sánchez lo sabe; un centrista con cintura para atraer a los extremos y no apoyarse en ellos. Quizás su estrategia sea la de permitir los gobiernos en coalición con VOX, algo inteligente y adecuado para que el despliegue de VOX sea expuesto y analizado por la ciudadanía, y así poder tener elementos de valoración por igual de las diferentes opciones. Todavía no he terminado de encajar la estrategia de evitar a toda costa los gobiernos en coalición con VOX; si no dejas gobernar a un partido, la ciudadanía lo idealiza y se crece. Un miedo insostenible que plantean ciertas formaciones políticas, un sinsentido, ya que en España se gobierna con el polo opuesto; bueno, malo o regular, el riesgo está posicionado igualmente en los extremos.

8M. Conceptos como el «liderazgo femenino» deberían de sobrepasar al concepto de empoderamiento y de igualdad. Más que defender la igualdad, yo apuesto por la identidad.

No somos iguales, somos incluso mejores para liderar determinadas causas, y en otras necesitamos reforzarnos o complementarnos. «Sentirnos cómodas» en la vida personal y profesional es el requisito imprescindible para lograr una sociedad equilibrada. Para ello nos queda un camino de cierto recorrido y de reflexión, cuando observamos a muchas mujeres que desarrollan puestos con poder y ejercen sobre otras mujeres, curiosamente, ejercicios de liderazgo muy cuestionables. La experiencia nos habla de que las verdades absolutas son líquidas.

El lenguaje es importante, pero a la vez no debe de ser excluyente. Prefiero ser médico que médica, y técnico antes que técnica; la feminidad y el feminismo son conceptos de un continuo y no polos de un extremo. La libertad de la mujer se inicia cuando puede escoger, elegir y ser libre para ello; quiero unas condiciones en las que me sienta protegida, para no tener que ser defendida; quiero tener voz propia como la tienen los hombres, y no estar abocadas a que me representen desde un grupo o un sector; vayamos a los derechos y causas individuales y lideraremos.

Me encanta la reflexión de la novelista inglesa Mary Shelley, (1797-1851): «No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas».

