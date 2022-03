Partidos y personas

Los partidos políticos en España intentan mantener una impostura: esto es, que los cargos electos les pertenecen a ellos y que cuando una persona decide abandonar sus filas debe entregar el acta por la que fue designado diputado o senador. La realidad es que ese imperativo sería de carácter ético o moral, pero no está fundado en razones jurídicas. Los cargos electos lo son a título personal y cuando un ciudadano o ciudadana o ciudadane, o lo que sea, recoge su acta de nombramiento, le pertenece a él, única y exclusivamente. Y los partidos, en ese asunto, pintan muy poco. Les asiste, eso sí, el derecho al pataleo. Los últimos casos en Canarias han sido los de la diputada Vidina Espino, que se presentó al Parlamento de Canarias por Ciudadanos, partido al que terminó –al menos formalmente– mandando a freír chuchangas a cuenta de una votación en las Cortes en contra del REF de Canarias. Y lo mismo ha pasado con Evelyn Alonso, en Santa Cruz, donde Ciudadanos la lió parda y se desgarró internamente. Ha ocurrido en muchos otros lugares de España, donde gente de Ciudadanos se ha marchado de la crepuscular formación naranja conservando sus actas como electos. El cabreo de los dirigentes de Ciudadanos es comprensible. Y se manifiesta en reiteradas acusaciones de «transfuguismo» y de que «devuelvan» las actas al partido. Mal se puede devolver a alguien lo que nunca tuvo previamente. No es cierto que los cargos sean de los partidos. Si lo fueran no se las quedarían los que se van. Los partidos políticos podrían cambiar las leyes. Pero padecen un gran problema: la sustancia de la democracia representativa es que los ciudadanos eligen «a las personas» que les representan. No a los partidos. Por eso, esas leyes difícilmente se pueden cambiar. Y de alguna manera es muy sensato que en las relaciones entre los elegidos y electores las organizaciones políticas sean solamente intermediarias. Porque al final los que mandan son los que votan. Y cuanto menos poder tenga la partitocracia, mejor para todos.