Complejidades

Leo en un artículo, sin duda bienintencionado y gilipollas, que se está difundiendo una imagen caricaturesca de Vladimir Putin, enjabelgado autócrata de todas las rusias y otras muchas más. El presidente Putin –venía a decir el autor, que para colmo es politólogo– está siendo presentado como la perfecta encarnación del mal, una simplificación abusiva y obviamente propagandística, porque su régimen político, por no hablar de las relaciones de Moscú con las antiguas repúblicas soviéticas, es algo mucho más complejo, no necesariamente menos sórdido, pero mucho más complejo. Uno de los rasgos de un debate esencialmente tramposo es invocar una abstrusa e ilimitada complejidad sobre el asunto sometido a discusión. Es una manera bastante zafia de neutralizar al adversario. Oh, bueno, Putin es un sujeto, en efecto, poco recomendable, yo no me tomaría un escaldón con él, por supuesto, pero las cosas, sabe usted, son mucho más complejas, y no debemos olvidar cómo se las gastan los Estados Unidos y la OTAN. Por supuesto, cuando salen los verdaderos malos –los yanquis, los ejércitos occidentales– cualquier complejidad sobre los mismos queda vetada. Putin es matizadamente menos repugnante porque Estados Unidos y la Alianza Atlántica son una monstruosidad.

Ese es el tipo de juego dialéctico en el que se agotan muchas izquierdas y algunas derechas y, en general, los alegres rojipardos patrios. En numerosos casos se propone entender los intereses rusos y la amenaza existencial (sic) que supone para sus autoridades un desarrollo autónomo, renuente a su influencia estructural, de países como Ucrania, afanados por alinearse con el club de la UE y un orden capitalista y liberal ajeno al modelo ruso. Y siempre debe construirse ad hoc un peldaño de superioridad moral desde la cual contemplar el espectáculo de la Historia con un mohín de desprecio sublimemente olímpico. Es el menesteroso Gabriel Rufián contando que Putin es un mandatario autoritario y que la invasión de Ucrania está muy mal, pero que la OTAN tampoco es un agregado de hermanitas de la caridad. Nadie le dice a este infautado tolete que en sus operaciones en el exterior, y salvo en un caso perfectamente argumentable, la OTAN ha actuado bajo el mandato de las Naciones Unidas, mientras Putin se está dedicando a bombardear el territorio de un Estado soberano y matando en su ofensiva militar a población civil. Pero, ¿acaso los rufianes pueden renunciar a ser más listos y decentes que nadie? Ocurre lo mismo con los héroes de la eticidad que reprochan a la gente –y a los políticos comunitarios– la solidaridad con los ucranianos, que van a ser acogidos por cientos de miles en varios países europeos mientras se prolongue esta dramática situación. Ah, nos advierten estos agotadores listillos, a estos sí, porque son blancos, rubios y tienen los ojos azules. ¿No pueden elegir otro momento para ponerse de puntillas y mirar por encima del hombro, no pueden eludir, por diez minutos siquiera, de enseñar su excepcional corazón palpitando en su mano solidaria? Sí, se está produciendo una guerra en Europa. Sí, la gente está huyendo del terror y de la muerte y merecen ser acogidos solidariamente y que la UE –Unión Europea– ponga en marcha los mecanismos de asilo y cooperación que están previstos en sus tratados y reglamentos. Sí, qué le vamos a hacer: la mayoría de los ucranianos son blancos, rubios y tienen los ojos azules. Otra de las funestas teclas que se tocan en la pianola de la tontería es el alarmismo, por supuesto. Siguiendo una vieja manía de los medios de comunicación isleños, que intentan que las noticias de proyección mundial tengan un correlato en Canarias, hay quien está descubriendo una incipiente rusofobia en Tenerife que tiene a sus potenciales víctimas aterrorizadas. Debería evitarse encender un titular con el combustible de cualquier estupidez.