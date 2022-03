A todo gas

La ministra Ribera, de la cosa energética, pisó tierra guanche y nos dejó una frase lapidaria: que el gas natural debe ser el combustible de transición hacia las energías renovables. La izquierda canaria hizo como que no la oía a causa del viento. Pero olió a gas. Y también a cuerno quemado. Y eso que lo de Ucrania no había empezado.

La ministra tenía razón. En vez de seguir quemando fueles de bajísima calidad y altamente contaminantes para producir energía eléctrica, sería mucho mejor utilizar el gas, que es menos perjudicial para el medio ambiente. Eso es de cajón. Pero solo arriba, en Europa. Aquí en el Planeta Plátano somos tropicales, exóticos y surrealistas.

La progresía canaria, en el recto camino hacia el viento y el sol, está dispuesta a cabalgar a lomos del fuel el tiempo que haga falta. Por eso se han negado al gas como si fuera un pecado mortal y se han opuesto con todas sus fuerzas a la construcción de dos regasificadoras: excepto, por supuesto, a la del puerto de Las Palmas. El gobierno aborigen, adscrito a la rama más fervorosa de la Iglesia de la Calentología, promete que llegaremos al paraíso digital y renovable en un par de telediarios. Una falsa promesa, como las de todas las religiones.

De todos los hidrocarburos, como bien dijo la ministra, el gas es el que menos contamina. El que garantiza un suministro más seguro a nuestro país, por sus acuerdos con la cercana Argelia. El que va a utilizar durante muchos años la navegación europea: recuerden que somos puertos. Y ahora, además, es el «combustible verde» por el que ha optado, por estrategia, la Unión Europea, aunque los recientes acontecimientos pueden cambiarlo todo. Hasta el carbón puede volver a ponerse de moda.

La evidencia de que el gas es el más limpio de los sucios ha sido rechazada una y otra vez por las fuerzas políticas eco-ilógicas de Canarias. Y ese rechazo venal no es venial. En la práctica, supone seguir manteniendo con respiración asistida a los derivados del petróleo que más daño causan en el medio ambiente. Cabría preguntarse si es una torpeza, fruto de la obcecación, o esconde una postrera defensa de los intereses de las poderosas empresas petroleras. Las mismas que hace más de veinticinco años convencieron a otros políticos de no usar el gas.

Con las regasificadoras las islas habrían ahorrado cientos de millones en la producción de energía. La ministra socialista vino a todo gas, pero los suyos la silenciaron rápidamente. Las verdades incómodas cuanto más lejos mejor.

El Recorte

Adiós al coronavirus, hola a la guerra de Ucrania

Los medios de comunicación y las redes sociales que mueven el mundo de la opinión han decidido jubilar a la vieja pandemia. Aquella que obligó al Gobierno a decretar prisión domiciliaria para todos los ciudadanos, cerró comercios y desató el pánico. Esa que sigue contagiando y matando personas en las UCI de los hospitales, pero que ya no ocupa titulares. Ahora lo que mola son las imágenes de los soldados rusos liquidando un país democrático. Y como hay gente bastante tronca –por cierto, cada vez más– hay rusos en nuestras islas que están soportando malas miradas o insultos velados. Como si fueran asesores de Putin. No es broma: ocurre. Hay rusofobia. Detrás de cada ignorante hay un peligroso justiciero. Hay en nuestra isla gente de algún estado báltico –de cuyo nombre me voy a olvidar– que ha tenido que aguantar que a alguien de la familia le pregunten, con hostilidad y en público: «¿Ustedes son rusos? ¿No sienten vergüenza de lo que están haciendo?». Lo que demuestra el nivel cultural de quién hace la pregunta, que igual le podría preguntar a un cubano –que habla español– por los errores del gobierno de España. El vertedero de las redes sociales vuelve a cumplir perfectamente su función de desinformar. Se difunden vídeos de actos crueles supuestamente realizados por los rusos o los ucranianos, como ejecuciones salvajes a gente indefensa. Pero nadie puede determinar si son imágenes reales, montajes o sucesos tomados de otros conflictos. Hay otros ejércitos en guerra, pero encargados solamente de matar a la verdad. Ya están actuando a todos los niveles y cuentan con un gran éxito de público. Los medios tradicionales, desde la prensa a la televisión, no cuentan toda la verdad, pero relatan una verdad verificada. Y eso, hoy, es demasiado aburrido. La sangre y el espectáculo están, como siempre, en el enorme cubo de la basura de las redes sociales.