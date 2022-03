La creatividad de Facundo Fierro

Conocí a Facundo Fierro allá por los años posteriores a la Transición, por la década de 1980. Fue en el Parador de Turismo de San Sebastián de La Gomera después que se hubiesen reclasificado en 1981 los parques nacionales del Teide, Taburiente y Timanfaya, en Tenerife, La Palma y Lanzarote, respectivamente, y declarado en La Gomera el parque nacional de Garajonay con la laurisilva como referencia botánica de los pisos de vegetación de Canarias. Un poco más tarde volví a encontrarme con Facundo y Rosi, su compañera de fatigas, en la casa de Juan Antonio del Castillo situada a mitad de la calle Calvario de La Orotava, frente a la plaza de Franchy Alfaro, donde invitaba y congregaba a los artistas canarios de la época, relacionados principalmente con la naturaleza. A Juan se le notaba el amor a la cultura y no en vano llegó a ocupar el cargo de delegado del sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la etapa de la UCD. Recientemente un amigo común, el biólogo Carlos Silva, compañero de la asociación cultural Humboldt de Canarias, la ACH, se me ofreció para guiarme al Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y explicarme la exposición pictórica del amigo Facundo Fierro. Se lo agradecimos pero lo que no esperábamos es que Facundo fuese el guía de su exposición. Uno de mis hijos le puso en contacto conmigo y nos invitó a bajar a la capital tinerfeña. Allí fui con mi esposa en la mañana del jueves 17 de febrero.

Hacía tiempo que no bajábamos en familia a Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión aprovechamos el interés en conocer la Expo Piel de la Isla de Facundo Fierro, colgada entre el 3 de febrero y el 3 de abril en las paredes del MUNA tinerfeño y de la que tanto nos había hablado uno de nuestros hijos, inmerso en el mundo del turismo y la naturaleza. Lo cierto fue que nos llevó hasta el TEA para acercarnos luego al museo. Facundo nos esperaba y más tarde se incorporó su esposa Rosi al grupo familiar. Ya el artista canario nos había enseñado de manera magistral su trabajo pictórico sobre la Piel de la Isla. En verdad que nos encantó, desde el principio hasta el final. Se le notaba que estaba feliz con su exposición, con sus piezas de la naturaleza, vistas por un señor mayor acerca de la piel de la Isla, que me recordó la figura del ingeniero canario Agustín de Betancourt cuando su estancia en Madrid. Había conocido a Wilhem Humboldt en 1800, filólogo prusiano, quien le escribió a su hermano Alejandro de Humboldt, ya en las regiones equinocciales del nuevo continente americano, diciéndole que había saludado al «arrugado». Se refería a don Agustín de Betancourt. En realidad, la piel que pintó Facundo realmente eran trozos de las islas Canarias porque había lienzos pintados al menos en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura. Se notaba que Facundo era y es un artista poliédrico además de arquitecto técnico. La pintura, la escultura y la escritura le han acompañado a lo largo de su vida. Se le notaba cuando nos explicaba sus cuadros, sus lienzos, sus plantas, sus árboles, sus piedras, sus líquenes, sus charcos atlánticos. Espectaculares nos resultaron los tres primeros lienzos, por las materias, por las manos de Facundo, por los matices, por su significado que nos dio donde no faltaron referencias al fuego. Como sucedió con los pinos canarios que tanto han sorprendido en la erupción del volcán de La Palma por su resistencia al fuego de sus cortezas y por su capacidad de resiliencia ante la crisis ocasionada por el impacto de la erupción volcánica de los últimos meses. Las acículas de los pinos, así como sus raíces nos llamaron la atención de manera significativa por el interés de Facundo de explicar la relación del sistema radical de nuestra conífera canaria con el suelo volcánico de la isla Bonita de La Palma. También nos sorprendió gratamente las sabinas herreñas al igual que los verodes nacidos de entre las piedras majoreras teñídas de líquenes, explicativos de la colonización vegetal de las tierras de Fuerteventura cuyas costas atlánticas nos ofrecieron aguas de diversos coloridos lindando con fajanas y playas milenarias, pura historia volcánica. El cuadro de la laurisilva gomera me pareció un fiel reflejo de Garajonay como parque nacional y bien natural del Patrimonio Mundial, al igual que la palmera canaria destacó por el colorido de sus hojas, por sus dátiles y por la realidad vegetal de la columna de su tronco y de sus raíces. Llamativos fueron también la inflorescencia de los dragos y los brazos de los cardones canarios que se salían de los cuadros. Algunos poemas del mar cerraron la exposición. Casualidades de la vida nos permitieron encontrarnos con el fotógrafo Sergio Socorro y con el poeta José Javier Hernández, que se acercaron a saludarnos en momentos distintos para recordar vivencias relacionadas con la Cueva del Viento en Ycod y con la isla de El Hierro, respectivamente. Entonces tuvimos la oportunidad de resaltar la creatividad pictórica del amigo Facundo Fierro, que resultó ser el más veterano de los asistentes. Quedamos emplazados en vernos con Facundo y su musa Rosi, en el valle de Taoro, para que pueda pintar el Teide desde mi ventana en la primavera y seguir hablando de su estancia en Francia, de manera particular en París, Marsella y en Niza. Esa fue su proyección internacional.