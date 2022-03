Un Plan de Viviendas Fantasmas

El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha dicho esta semana en el Parlamento de Canarias que el Gobierno guanche ha invertido ya 137 millones de euros del Plan de Vivienda, un asunto estrella del pacto de las flores. Casas baratas para familias sin recursos. Y sin cortarse ni un apéndice de la pelambrera dijo que en los últimos catorce meses se han comprado o construido 1.525 viviendas con una inversión de 76,5 millones, que se han rehabilitado 7.400 viviendas del parque público y que se han concedido casi cinco mil ayudas (de las veintipico mil que cada año le piden al Gobierno)

¿Y qué pasa? Pues que uno se va a las contrataciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas en los últimos dos años y a las del Instituto Canario de la Vivienda y las cifras no cuadran ni a martillazos. Lo que ha dicho el consejero, sencillamente, no aparece por ninguna parte. No hay mil quinientas nuevas viviendas por ningún sitio. De las viviendas prefabricadas que se iban a instalar en La Palma –las «casitas de muñecas» como las llaman los palmeros– se han colocado solo cinco. Y en los últimos dos años las licitaciones del Instituto de la Vivienda para reparación del parque público no pasan de siete millones de euros.

La única explicación para las cifras de Franquis es echar mano del área que lleva la Agrupación Socialista Gomera. O sea, la empresa Visocan. Es ahí donde se encuentran los setenta millones de inversión en la adquisición de viviendas. Lo que ocurre es que esas viviendas no existen. Porque se trata de promociones inacabadas que se han adquirido para terminarlas. Mal se puede decir que el gobierno «ha comprado o construido» lo que aún no se ha construido. Ni siquiera como licencia literaria.

En Canarias hay unas dieciocho mil familias que necesitan una vivienda. Ofrecer casa a cada una de ellas nos llevaría a una inversión cercana a los mil setecientos o mil ochocientos millones de euros. No hay otra, por muchos malabarismos que se hagan con los planes, los discursos y las milongas. Además, hay que dar ayudas al alquiler que de momento no llegan como debieran y a donde debieran. Y eso que el Gobierno ha echado mano de las Cámaras de Comercio y de empresas externas para ayudarles en unos trámites que son manifiestamente incapaces de hacer.

En La Palma se compraron cien viviendas con casi diez millones de euros. Y luego no se ha hecho nada más. Eso es lo único que hay. Y es tan triste como que Franquis haya tenido que vender como algo suyo poner en el mercado del alquiler, a precios sociales, cuatrocientas viviendas privadas vacías, un plan que gestionó la única empresa que no depende de él y que va a su bola.