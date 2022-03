La llovizna asistencial

Nuevo maná sanchista: el Gobierno de Canarias recibe nada menos que 97 millones de euros para el bono de alquiler joven (sic) y el Plan de Acceso a la Vivienda (que se lleva más de 78 millones). No hay día en el que no nos enteremos de algún pequeño diluvio dinerario del Gobierno autónomo y/o del Gobierno central que nos debería empapar de felicidad. A veces se trata de una transferencia de cientos de millones de euros, como la del Ministerio de Transición Ecológica, o las docenas y docenas de millones que, según el presidente Ángel Víctor Torres, han llegado ya a La Palma para paliar los daños de la erupción y galvanizar y modernizar la economía palmera. Pero luego, sencillamente, esa pasta no aparece por ningún lado. Por ejemplo, en el caso del alquiler joven, la mayoría de los pibes y pibas potencialmente interesados verán frustradas sus expectativas, porque según la normativa que regula esta ayuda solo es accesible si el alquiler en cuestión está por debajo de los 600 euros mensuales.

Y no nos libraremos de este munífico gasto –un gasto que no es social, sino meramente asistencial– en el futuro inmediato. Un ejemplo venidero –y ya ligeramente aterrador– es el de la Renta de Ciudadanía que ha diseñado el Gobierno regional en un anteproyecto que ya ha entrado en el Parlamento de Canarias y que como ha advertido la diputada Cristina Valido «se trata de una prestación de naturaleza familiar, condicionada por la situación de toda la unidad de convivencia de la persona titular». Valido ha señalado que la ficha financiera que acompaña a la propuesta legislativa solo asciende a cuatro millones de euros más que los comprometidos hoy para la prestación canaria de inserción, cuatro millones para los próximos cuatro años, y eso en épocas de vacas gordas presupuestarias. Sin embargo, el Ejecutivo, y más concretamente la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha insistido hasta la extenuación en que gracias a la Renta de Ciudadanía «miles de canarios dispondrán de un recurso público para enfrentarse a las peores situaciones». Santana y cargos públicos, dirigentes y cuadros de Podemos han mencionado en más de una ocasión que a la RC –una figura legal que recoge el Estatuto de Autonomía de 2018– podrán acogerse hasta 30.000 personas más, lo que significaría un gasto de entre doce y quince millones de euros. No de cuatro. Todas las figuras asimilables a la Renta de Ciudadanía aprobadas en otros parlamentos autonómicos partieron, como es política y administrativamente obvio, de figuras anteriores. El Gobierno de progreso macaronésico, en cambio, ha intentado deslegitimar la PCI para convencer al público de que la Renta de Ciudadanía es algo absolutamente nuevo, magnífico, portentoso y admirable, «un hito político y social excepcional», como proclamó el diputado Manuel Marrero en uno de sus momentos más exaltados de entusiasmo monacal. Algunos desconfían de la agilidad procedimental de la consejería dirigida por Santana, dados sus calamitosos antecedentes en la tortugueante tramitación y concesión de la PCI y de la Dependencia durante los dos años y medio últimos. Sin duda para evitar nuevas críticas sarracenas, el Gobierno, en el citado anteproyecto, derrama sobre los ayuntamientos la gestión, seguimiento y revisión de la Renta de Ciudadanía. Si la cosa se retrasa, se desbarata o llega a un punto muerto administrativo no proteste ante la señora Santana, sino ante su propio alcalde, que está más cerca. Veo en lontananza las acusaciones de la consejera y a su groupie más leal y entusiasta, Laura Fuentes, sobre malvados alcaldes derechistas –sin descartar algún señoro socialista– por no tramitar las solicitudes con la debida diligencia. Ayudas, subvenciones, bonos. La llovizna asistencial que no cesa. De políticas y estrategias de desarrollo y crecimiento económico hablamos otro milenio.