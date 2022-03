Una recuperación lenta y torpe

La llamada (un tanto pomposamente) reconstrucción de La Palma avanza poco y a veces mal, y la responsabilidad de este atasco recae en todas las administraciones públicas implicadas, pero especialmente en el Gobierno autónomo, que es quien lidera –bastante celosamente– un proceso que se ha quedado desdibujado e insuficiente. Lo de las viviendas, por ejemplo. Son necesarias cerca de 300 y solo se han entregado –oficialmente– 82. Historias (gestiones) ligeramente demenciales: el Instituto Canario de Vivienda adquirió un lote de 85 viviendas modulares –no se trata de una solución habitacional demasiado cómoda, pero no pretende ser definitiva– a una empresa gallega. La pasada semana llegaron las primeras cinco (5) por vía marítima. ¿Cuándo tardarán en llegar las restantes? ¿No prometió hace media eternidad Pedro Sánchez que el Gobierno central pondría todos los medios a su disposición, sin excluir ninguno, para atender a los damnificados como prioridad absoluta? ¿Por qué no pueden transportarse estas viviendas portátiles en aviones militares, como se ha hecho en otras catástrofes dentro y fuera de España? Y todavía los afectados deben armarse de paciencia, porque se desconoce –al menos en La Palma– si ya están preparadas las conexiones con el agua, la electricidad y el saneamiento en la parcela del municipio de Los Llanos donde se levantarán las casas. Una por día porque, al parecer, «no puede hacerse más rápido».

Las manifestaciones de los damnificados y de sus familiares van a repetirse. Están hartos y se les prometió todo, y además, muy rápidamente. Este malestar social, creciente y cada vez más tenso, al que el Gobierno no sabe cómo responder ya ha enarbolado las dimisiones del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y de la otrora popular alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, simple y llanamente, por incompetentes. Es un tanto injusto. La irritación bebe, sobre todo, de la desinformación y la incertidumbre. Y la desinformación y la incertidumbre son productos de lo que el Ejecutivo regional ha asegurado a la vez que tiene y que no tiene: una estrategia articulada, ordenada y coherente para superar los efectos inmediatos de la prolongada erupción del volcán de Cumbre Vieja y encaminar el futuro económico del Valle de Aridane y de toda la isla. Torres y Franquis han asegurado que disponen de una estrategia y simultáneamente han subrayado que la estrategia debe ser diseñada más tarde y que ahora lo que debe hacerse es solucionar problemas concretos. Cuando se ha preguntado en el Parlamento al vicepresidente y consejero de Hacienda y Presupuestos cuál era la estrategia gubernamental en La Palma, Román Rodríguez se ha refugiado en su «opinión personal». Aunque perfectamente inadvertido, ha sido uno de los momentos más penosos de la legislatura: dos meses después de terminar una erupción que ha conmocionado y empobrecido a La Palma el vicepresidente del Gobierno no era capaz de explicar una estrategia de recuperación y transformación de la economía palmera en nombre del Ejecutivo, sino un conjunto de ocurrencias personales.

Las viviendas no son la única angustia no resuelta. La catástrofe, como suele ocurrir, ha evidenciado problemas y déficits estructurales de la sociedad palmera, y así al lado de la situación de inmuebles desaparecidos o destartalados por los que se debe seguir pagando una hipoteca o las ayudas a los autónomos está la mejora de las infraestructuras hidráulicas y el cierre del conocido como anillo insular hidráulico como única garantía de suministro a todos los municipios y comarcas de la isla. El Gobierno está abocado a reflexionar, a consorciar con cabildos, ayuntamientos y sociedad civil palmera, en transparentar su gestión, en reordenar prioridades, en no relajarse en la exigencia de colaboración con todos los ministerios. No vale acumular parches. Ese no es el modelo de intervención pública que urge a La Palma.