Díaz Ayuso: la excepcional oportunidad del liderazgo carismático

Coinciden los expertos en la diagnosis: la mala salud que aqueja al sistema de representación política democrática-liberal en el mundo. Sobre una casuística que va desde quien profetiza su final, hasta quienes ya lo hacen realidad como China, Venezuela, Nicaragua, Cuba (todos y solo comunistas), otros en medio como Rusia, que cercena la democracia hasta degradarla a sistema autoritario, y sin remilgos, va a la caza de sus adversarios políticos, territorios o zonas de influencia. Luego está España con su anómalo gobierno socio comunista (la excepción europea, ajena a que la UE haya equiparado comunismo y nazismo en su condena), cuyo presentador de pista y doctor, Sánchez, ha ingeniado la corrupción sistémica (más que de personas): desprecio en cascada al parlamento, transparencia, verdad, lealtad institucional, a Europa, al buen uso y fines de los poderes del estado con intentos de patrimonialización. Hace sólo unos días VOX mostraba todo una colección de sentencias ganadas en el Tribunal Constitucional, ni que fuera el guardián de la Constitución, que Sánchez infringe con probado descaro de déspota. Lo que no mitiga la verdadera cruzada contra extrema derecha, fachas, derecha extrema remedando al reiterativo loro gris senegalés con esos significantes de la ignominia. Como dice Fernando Savater irónicamente en su último libro, Solo integral: el que no es de izquierda es facha.

El Partido Popular es un partido conservador más que liberal, y machista, sin armazón ideológico cultural y acomplejado por la izquierda española (¡el colmo!), pero siendo el único partido español del que surgen las grandes políticas, se encarga con perseverancia de que no lleguen a hacer cumbre. El feminismo patrio de obediencia debida a la izquierda, no sabe por qué no les pasa a ellas, tan sumisas al dominio y colocación por los machos alfas. Si bien el Partido Popular es un partido machista, sin embargo no ha derogado las leyes de perspectiva (prerrenacentista y asimétrica) de género, conculcadoras de los valores de la civilización democrática basada en la igualdad ante la ley y declaraciones de derechos humanos. Ni ha cerrado los untuosos chiringuitos de larvas parasitarias.

El fin del bipartidismo, la atomización parlamentaria, las crisis de las estructuras de partido, la voladura del PSOE por Sánchez (y urna con pucherazo en Ferraz), y fin de la socialdemocracia, bajo una innegable batalla cultural, ofrecen una oportunidad excepcional, la del líder carismático que sancionara Max Weber y que ya existe, gobierna de verdad con éxito, de acreditada valentía y arrojo, defendiendo los valores de la libertad real –que nuestra izquierda en su simplicidad no logra entender–, y que es una verdadera insumisa de los mainstream y poses pazguatos.