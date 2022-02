2202 del 2022

La gente, ya lo saben, está muy trastornada. Con lo del cambio de milenio les dio la matraquilla de que se avecinaba el fin del mundo. Luego, claro, no pasó nada. Pero si nos llega a caer la pandemia por aquella época seguro que habríamos visto el nacimiento de religiones (otras) apocalípticas predicando el fin de los tiempos. Ayer me llamó no sé cuanta gente diciéndome que hoy va a ser un día extraordinario. ¿Mañana martes?, dije yo la primera vez. ¿Es que es el sorteo de la lotería o algo así? Entonces me explicaron que no, que hoy es un día capicúa que no se volverá a dar en no sé cuántos centenares o miles de años. Evidentemente les mandé a hacer gárgaras. Exactamente igual que a los que dicen que eso de que en martes y trece ni te cases ni te embarques. O a los que no pasan por debajo de una escalera. O los que se santiguan si ven un gato negro cruzarse por delante. Porque el 12 del 02 del 2021 –o sea, del año pasado– también fue capicúa y no pasó nada que yo recuerde. Y el próximo será el 03-02 del 2030. Que como quien dice es pasado mañana y no “dentro de cientos de años”. Después —o sea, ahora que estoy escribiendo— me puse a pensar en lo de Rusia y Ucrania. Y en lo de que no es imposible que surja una variante asesina del coronavirus. Y en lo del volcán de La Palma y que Cumbre Vieja está aguantada por los pelos… Y ya no me he quedado tan tranquilo. ¿Alguien le podría pedir al presidente Torres que, por si acaso y eso, en vez de colonia se eche hoy un chorrito de agua bendita?