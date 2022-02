La Palma ya no sale en las televisiones de Madrid

Se apagaron los focos. Se fueron las cámaras. Los periodistas ya no persiguen ferozmente a los vecinos para obtener un testimonio: cuanto peor mejor. ¿Dónde puedo encontrar alguien que haya sufrido mucho? ¿Podrías llorar y emocionarte un poco en la entrevista, porfa? Ya no se escriben relatos plagados de heroísmo o de angustia. Nadie se pregunta quién rescató a aquellos perritos abandonados en un estanque. Los drones ya no sobrevuelan los cielos de La Palma y el volcán ha dejado de rugir. La isla vuelve a dormitar bajo un manto de ceniza y olvido.

Déjenme que les cuente una historia. Es la de un matrimonio que tenía una casa en Todoque y un pequeño negocio familiar, al lado de la vivienda, donde fabricaban artículos. Fue de las primeras que sepultó la lava. La mujer tuvo que contar una y mil veces ante los reporteros su precipitada huida para escapar del río de lava. Las televisiones madrileñas destacaron equipos y locutores estrella sobre el terreno. Y el volcán que había surgido en Cumbre Vieja se convirtió en la estrella de todas las programaciones. Cada día, cada tarde, cada noche, el fuego que salía de las entrañas de la tierra se mezclaba con el dolor de los testimonios de las víctimas que habían perdido sus casas y con las que estaban a punto de perderlas.

Un día, el volcán que atrajo las miradas de toda España se durmió. Los equipos de las televisiones se fueron y los políticos de Madrid, que jamás habíamos visto tanto por aquí, dejaron de venir. El parque de atracciones cerró su principal entretenimiento y lo único que quedó fue el silencio, la lava y la destrucción.

El matrimonio del que les hablo, que perdió su vivienda y su taller, tenía una tienda en Tazacorte. La desvalijaron, a pesar de que tenía una alarma, al parecer más inútil que un ministro. Porque además de gente solidaria, en La Palma también hay sinvergüenzas y aprovechados. Como en cualquier otro sitio. La pareja se sobrepuso a la calamidad. Y como tanta otra gente, se dispuso a empezar una nueva vida.

Cobraron una cantidad por el seguro de su casa (no es un regalo, es para lo que pagan miles de personas todos los meses). Alquilaron una pequeña vivienda. Hicieron planes. Y cuando acudieron para recibir los sesenta mil euros que el Gobierno les había prometido a todos los palmeros por su casa destruida se enteraron de algo nuevo: no iban a recibir ni un duro. Les dijeron que el dinero solo se entrega a las personas que no hayan recibido ni un euro de aseguradoras privadas, fuera o dentro de España. Está en la letra pequeña de las normas oficiales que se publicaron. La misma letra pequeña con la que te la meten doblada en los bancos.

Con lo que tienen no les alcanza para una casa nueva. El suelo donde estaba su vivienda sigue siendo suyo, pero esta cubierto por la lava y no les dejan hacer nada, mientras estudian –sin prisa– si finalmente va a ser suelo protegido. No saben qué hacer. No tiene recursos para abrir la tienda. Ni para mantenerla. Ni para sostener a las dos empleadas que tenían en el erte del coronavirus y luego en el erte del volcán que está a punto de acabar. ¿Cómo se puede empezar así una nueva vida?

Cuando los políticos hablan de los cientos de millones que están yendo a La Palma, no están hablando de ellos. De ese matrimonio que perdió su casa y su vida. ¿De quiénes están hablando, entonces? La desolada pareja tal vez vaya a protestar, con otras víctimas del volcán, a las puertas de la Conferencia de Presidentes que esta semana se va a celebrar en la isla. Tal vez haya regresado brevemente alguna cámara de las grandes televisiones. Quién sabe. Tal vez se consiga algo de atención de los medios nacionales, que son a los que los políticos hacen caso. Algún plano. Alguna entrevista.

Pero el circo ya se terminó. Lo sabíamos incluso cuando estaba empezando. Teníamos claro que un día se apagarían los focos y los palmeros volverían a estar solos. Como los canarios. Como siempre.