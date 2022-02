Isabel y Pablo, el dúo que se rompió para siempre

Cuando aun era un adolescente que amaba el fútbol y los libros iba a las librerías (había dos) de mi pueblo, el Puerto de la Cruz, Tenerife, a comprar el Dicen y el Lean, que eran periódicos deportivos catalanes en los que podía leer avatares del Barça, que muy pronto fue mi equipo favorito. Ahí descubrí a Martín Girard, que era el seudónimo con el que Gonzalo Suárez disimulaba su verdadera identidad para escribir de tales avatares azulgranas. Entre las secciones que firmaba así en el Dicen había una en la que contaba sus andares por los campos de España (y el extranjero) y titulaba Las suelas de mis zapatos. Mi pasión por Martin Girard fue años después la misma pasión por Gonzalo Suárez, novelista, cineasta, hombre genial de cuya literatura fui editor y de cuya familia soy devoto, igual que de él, naturalmente, que es quizá el hombre más genial que conozco. Por todas esas razones, y porque quiero rendirle homenaje a su genio de escritor, a partir de hoy mi ya vieja sección Testigo de calle pasa a llamarse como aquella suya; naturalmente, lo que escriba aquí es pálido al lado de las alegrías que me dio leerle cuando era un muchacho asombrado en la Plaza del Charco.

Y me estreno con este título robado hablando de lo que pasa en Madrid, comunidad hermosa en la que además vive mi nieto. Lo que sucede parece, de nuevo, el guion de una película hecha para intrigar o para reír, pues es la crónica de unos jóvenes políticos que en estos últimos años han peleado para desmochar a Pedro Sánchez y en un par de horas se han destrozado a sí mismos. El porvenir que aguarda a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso (presidente del PP, presidenta de la Comunidad de Madrid) se parece en este momento a su riña: un porvenir hosco, difícil, marcado por un hecho concreto en el que inevitablemente tendrán que ver los jueces, como si se tratara de un divorcio inevitable de dos personas irreconciliables. El asunto es grave, pues muestra sin tapujos lo peor de la política, la tentación de la corrupción en que parece que ha caído la presidenta de Madrid, beneficiando claramente a su hermano con unos contratos que a este le han procurado lo que antiguamente se llamaba pingües beneficios.

El presidente Casado parece que había apercibido en otoño a su compañera Ayuso de que esas cosas no se hacen, y si se hacen se explican. A ella no le dio la gana ofrecer esas explicaciones, y su jefe parece que permitió que en su entorno se iniciaran pesquisas parapoliciales para averiguar qué demonios sucedía. En medio se cruzó la ambición política, que en ambos es como un torbellino de pasiones; ella se quiso hacer presidenta del partido en Madrid y para ello consideró oportuno opacar a altos cargos del equipo de Casado, hasta el punto que decidió bloquear en su teléfono a uno de los más conspicuos conspiradores del reino, y del PP, Teodoro García Egea. Ahora el dúo es un trío, o un cuarteto, pues a Pablo, a Isabel y a Teodoro se ha ajuntado, como en un pegajoso juego de tronos, el ínclito Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta y muñidor que fue de Aznar para echar a Felipe González y ariete de Ayuso para desmontar las ambiciones de Casado.

El lío es terrible, tiene resonancias nacionales, y es ejemplo de cómo la ambición rompe el saco por donde este es más débil o descuidado. En el centro de esta lamentable pantalla de errores está el hermano de Díaz Ayuso, que se llama Tomás, beneficiado por ella con unos favores que sonrojan, pues se trata de usar los fondos de la Comunidad de Madrid para hacerse con dineros de comisiones por haber comprado en China un buen número de mascarillas. Llama la atención (a Casado, entre otros, pues él lo ha dicho) que esas compras hechas bajo el amparo de la hermana presidenta se efectuaran justo cuando España estaba en el punto más peligroso (y doloroso) de la pandemia. El galimatías confunde los dineros obtenidos, que oscilan entre los 60.000 euros, más o menos, y los 300.000, más o menos también. Ayuso se ha sentido perseguida, con razón, pero es que lo que ha permitido debe ser investigado por la ley. Se ha sentido también una víctima política, pues ella aspiraba a ser presidenta del PP en Madrid y de momento ha visto truncada su aspiración. Pero es que una persona que ha permitido estos desmanes ha de purgar de algún modo su descuido.

Pablo Casado no es su santo de devoción, eso está claro, y es evidente que hay otros líderes o militantes que tampoco lo tienen en alta estima, pero en esta cucaña de errores es Isabel Díaz Ayuso la que ha cometido equivocaciones que sólo se pueden defender con cara dura o ignorancia, pues es evidente desde todos los puntos de vista que lo que ella hizo para beneficiar a su hermano (diga lo que diga ahora de los vericuetos administrativos que adornan la pésima gestión del asunto) está penado quizá por la ley civil o penal, pero sobre todo está penado por el sentido común. Mirado de cerca este desastre que aboca al PP a una refundación o a un mea culpa es un ejemplo perverso de lo que se hace con la política cuando a esta no la acompaña el pudor. Aquel dúo tan risueño ahora no se puede ver, tan nublado está su común horizonte.