Me encanta ese mantra de Simeone, «vivir partido a partido». Apliquémoslo a muchas facetas de nuestra vida, personal y profesional o, como hace nuestro querido Rafa Nadal, «ganar los partidos punto a punto».

¡Qué grandes son! Cada uno a su manera nos enseñan, nos alegran la vida y nos ofrecen todo un despliegue de ese conocimiento del ser humano de éxito; un despliegue de control emocional brutal y de autoconocimiento, ese valor de éxito de los grandes.

Conocernos nos permite desarrollarnos, crecer, ajustar esa gestión de nuestras emociones y ser capaces de tomar conciencia de nuestros límites para lograr vencerlos.

Rafa Nadal es Marca España, es Marca Personal, es ese modelo que le ponemos de ejemplo a nuestros niños y niñas, ese referente al que acudes cuando la queja puede aparecer… No nos quejemos, le digo habitualmente a mi niño; y miramos a Nadal, cómo es capaz de remontar y de no darse nunca por vencido. Si él puede lograrlo, seguro que tú también puedes conseguirlo, el esfuerzo va a tener esa recompensa para ti. Un ejemplo de diálogo interior de primera. Así ha conseguido también Simeone lograr cosas que parecían imposibles, ganando la liga partido a partido.

¿Qué es nuestro diálogo interior? Es eso que nos decimos a nosotros mismos, esas conversaciones en silencio y que van cambiando a lo largo del tiempo en función de nuestras experiencias y de nuestro momento vital.

La base de nuestro avance, de nuestra motivación, de nuestra forma de relacionarnos y de valorarnos, tiene una base muy consistente en nuestro diálogo interior. La forma en la que nos hablamos, las cuestiones que nos planteamos y las respuestas que decidimos seleccionar, condicionan no solo nuestros pensamientos sino, sobre todo, nuestras acciones.

El autoconocimiento y nuestra autoestima tienen una base muy importante en el contraste que hacemos con nuestro entorno. Preguntémosles sobre nosotros a nuestras personas cercanas, y nos sorprenderemos en positivo; seguramente desmitificaremos esas autopercepciones que pueden estar condicionándonos… Desarrolla tu capacidad para generar motivación interna, es una de las bases del equilibrio; esperar a que desde el exterior nos lleguen los estímulos es un lujo que no nos podemos permitir, eso nos generará un malestar y una ruptura de expectativas regularmente, haciéndonos perder nuestro equilibrio y reduciendo nuestra capacidad para ser más feliz.

Uno de los secretos de personas como Diego Simeone y Rafael Nadal es la capacidad que sienten de que el control de la situación lo tienen ellos. Lo que te lleva a una motivación de logro alta y a no tirar la toalla en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque ambos compiten con ellos mismos y su diálogo interior es potente, un desafío, centrados en el ahora, punto a punto, partido a partido. Si perdimos el partido anterior, cerramos el capítulo porque ahora lo importante es este nuevo encuentro que nos toca enfrentar; si se ha perdido un juego, hay poco tiempo para pensar porque el rival vuelve a sacar desde el fondo de la pista. Saber cerrar nuestros capítulos es un arma de destrucción masiva para el competidor o adversario. Nuestra capacidad de analizar y convertir en arena los problemas hace que podamos superarlos y lograr que no nos interfieran en nuestros nuevos objetivos. Ser compasivos y tener mucho sentido del humor son esas dos vitaminas fundamentalmente de felicidad.

¿Compasión? ¡Qué pedazo de valor! Si no tienes compasión contigo mismo te aseguro que no me gustaría compartir mi vida contigo, mis momentos… Porque sé que no me disculparás, no me aceptarás y no serás capaz de entenderme para reconciliarnos. Así es, la capacidad de avanzar, amar y apasionarnos viene por nuestra capacidad para amarnos, querernos, disculparnos y dinamizar la culpa; esa culpa que, sin hechos objetivos, invade injustamente la vida de personas no culpables con ese diálogo interior poco constructivo.

Diseña pequeñas metas, ajustadas a realidad, ¡y a por ellas! Partido a partido, punto a punto. Poco a poco, pequeños logros que te harán sentir de valor, ilusionado y con ganas de más. Rodéate de gente que valore aunque sea un pizco de ti y dediquémonos a contarles a las personas sus fortalezas; centrémonos en nuestro valor y en el de los demás y seamos directos y breves con esos aspectos a minimizar… ¡Centrémonos en el valor de la diferencia!

Así ganan los candidatos sus campañas, los hijos finalizan sus carreras personales y las parejas triunfan…

Mis tips para ti. El humor es algo muy serio; relaja las tensiones con humor, cambia una discusión por un comentario que despierte una sonrisa.

Sé reflexivo y atrévete a cambiar.

Conecta contigo; mar, deporte, alimentación sana…

Establece pequeñas rutinas; muy, muy pequeñas pero regulares.

Gira tu diálogo interior en una mirada compasiva y equilibrante; háblate como le hablarías a alguien que amas.

etikpolítica.es @EtikMaite