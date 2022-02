En medio del Sermón de la llanura de S. Lucas, que comenzábamos el domingo pasado, el evangelista nos presenta hoy una página que a todos nos resulta un tanto difícil de comprender y llevar a la práctica. Es el tema del perdón.

El Señor Jesús nos habla muchas veces del perdón; unas veces nos señala unos motivos, otras veces, otros. Hoy nos dice que los cristianos tenemos que perdonar y llevar un estilo de vida diferente porque somos hijos del Altísimo que es «bueno con los malvados y desagradecidos». Y que tenemos que ser «compasivos como el Padre es compasivo».

Esta cuestión tan compleja, que ha hecho tropezar a tantos en la vida cristiana, hemos de situarla en un contexto más amplio: lo fundamental e imprescindible para el cristiano es el amor. El perdón es una de las expresiones más grandes de aquel amor que «disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites» (1 Co 13, 7). Y hemos de hacer todos los esfuerzos para convencernos, de una vez para siempre, de que si no tenemos amor, no somos nada y de nada nos sirve lo que hagamos por grande que sea. Me gusta mucho un canto que recoge esta doctrina de San Pablo (1 Co, 13, 1-4): «Aunque yo dominara las lenguas arcanas…»

Lo fundamental, por tanto, está en que no podemos presentarnos como cristianos, es decir, como discípulos de Jesucristo, y llevar una forma de vida diferente de la del Padre del cielo que se ha manifestado, especialmente, en Jesucristo, su Hijo, que ha venido para salvarnos y para enseñarnos a vivir como auténticos hijos de Dios y, por tanto, como verdaderos hermanos. Por eso me afecta mucho ver a gente de Iglesia que se cierra a esta enseñanza fundamental del Señor.

Con mucha frecuencia recuerdo lo que S. Juan Pablo II nos enseña en la Encíclica Dives in Misericordia, (Dios), rico en misericordia. En ella dice el Papa que no basta la justicia para resolver las cuestiones en la sociedad y en la Iglesia; que, para ello, hace falta introducir el perdón y la misericordia (12 y 14).

Me parece que sin perdón y sin misericordia no puede subsistir ninguna realidad en la sociedad y en la Iglesia: una familia, una comunidad religiosa, un grupo parroquial, una pequeña empresa… Se necesita del perdón y de la misericordia porque todos somos frágiles y, con mucha frecuencia, necesitamos también nosotros del amor y del perdón de los demás.

Cuando me encuentro con alguna persona a la que le resulta especialmente difícil perdonar, le recuerdo, entre otras cosas, a aquel obispo alemán (no sé su nombre) que dejó en su testamento que si había ofendido a alguien, le perdonara por amor a Jesucristo.

El perdón es también teologal y se orienta a Dios y se convierte en una ofrenda agradable a sus ojos que miran siempre con agrado al que, como Él, practica la misericordia. Y conviene recordar que perdonar no supone que la ofensa tenga menos importancia o que el que la ha hecho no tenga culpa, etc. Se trata de un ejercicio de amor a Dios y al hermano, que trasciende las realidades humanas. Se trata también de un servicio excelente al que ha ofendido y que, tal vez, está ya arrepentido y necesitado de recobrar, por el perdón, la paz, especialmente, cuando ya ha pedido perdón.

La conocida expresión «yo perdono pero no olvido» puede expresar que el perdón no es auténtico o también la condición de nuestra naturaleza que recuerda siempre, de un modo u otro, los hechos pasados. Pero hay que hacer todos los esfuerzos por comprender y por olvidar.

¡Cuánto nos queda que comentar sobre estos textos tan hermosos! Baste recordar que este es el camino para avanzar hacia la «civilización del amor», de la que hablaba ya el Papa San Pablo VI.

Termino con una oración a la Virgen, maestra del perdón y de la misericordia, que conocí hace tiempo y que, entras cosas, dice:

«Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y cristalino como una fuente…, fiel y generoso, que no olvide ningún bien ni guarde rencor por ningún mal…, un corazón grande e indomable, que con ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia se canse… Amén».