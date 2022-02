El cáncer: un problema de salud pública

En este mes de febrero se ha recordado que el cáncer sigue siendo una enfermedad terrible que mata a millones de personas. De hecho, es la segunda causa de muerte en el mundo, detrás de las enfermedades cardiovasculares y mucho más que por el Covid-19. Estamos llegando a unos niveles alarmantes: el año pasado sobrepasaron con creces los veinte millones de personas que lo padecieron, siendo el grado de mortalidad casi la mitad de dicha y espantosa cifra. Es cierto que muchos tipos de cáncer tienen grandes posibilidades de cura; siempre que se diagnostiquen y se traten a tiempo.

Esta enfermedad, aparte de ser un peligro para la salud que no deja de ser lo primordial, es una amenaza para la economía de un país debido a la falta de productividad causada. Pero si antes de la pandemia, los recursos sanitarios y la atención a los enfermos estaban al 90%, durante dicha pandemia se han rebajado o desatendido los tratamientos en más del 40% de los países desarrollados. Destaca en esta estadística fría y cruel el cáncer de pulmón, que ha venido siendo hasta ahora el más mortal por su peor pronóstico, aunque el cáncer de mama está logrando convertirse en el más común a nivel mundial.

La cuestión es que la pandemia ha venido a interferir negativamente –al relegar a un segundo plano al cáncer y otras patologías–, impactando nocivamente en su diagnóstico precoz. Y de esto se trata. De que el cáncer no espera. Porque sabemos que, a pesar de los avances científicos, la curación se asienta en la ventaja que proporciona un tumor localizado y, a ser posible, sin ramificaciones o metástasis, que es cuando las células cancerosas se diseminan a una u a otras partes del cuerpo distintas de donde comenzó.

En caso de los tratamientos, en la actualidad hay cuatro formas: quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y, por supuesto, la intervención quirúrgica, en caso de que se pueda extirpar el tumor. Lo normal es que se empleen los tres primeros tratamientos de manera conjunta o complementaria. Pero lo que es evidente es que es necesario y urgente, dada la problemática que dicha enfermedad implica para la salud pública, diseñar fórmulas que nos sirvan para disminuir en lo posible la mortalidad, principalmente, entre los enfermos con cáncer de pulmón.

Y dicha posibilidad existe si se implantara en el Sistema Nacional de Salud español el cribado masivo. Al igual que existe para otros tipos de cáncer. Se trata de implantar un programa de cribado que permitiera una detección a tiempo del tumor. Los últimos estudios llevados a cabo al respecto avalan que, dicho procedimiento, reduciría la mortalidad entre un 20% y un 25%. El doctor Bartomeu Massuti, secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, ha declarado: «Existe una evidencia científica de que el cribado con tomografía computarizada, o TAC, de baja dosis en la población con alta exposición al tabaquismo permitiría la detección del cáncer de pulmón en situaciones iniciales asintomáticas con mayores posibilidades de tratamiento de intención curativas.» Hay que mentalizarse que si queremos huir de esta y de otras enfermedades que nos acechan, deberíamos llevar una vida sana: no fumar, no beber alcohol, al menos no en exceso, llevar una dieta equilibrada, y hacer algún tipo de ejercicio físico acorde a la edad y a la aptitud física de cada uno.

Este programa de cribado ayudaría también a los exfumadores, ya que pertenecen a lo que se denominan «personas de riesgo». Lo ideal sería que se pudieran compaginar los programas que en la actualidad existen para dejar de fumar, que son supervisados por los médicos de cabecera, y el diagnóstico precoz a través de dichos cribados. Ambas acciones mejorarían la esperanza de vida para estos colectivos mencionados. No podemos olvidar que el cáncer es la primera causa de muerte en Canarias y que cada año se diagnostican más de 12.000 nuevos casos.

