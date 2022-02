Villacañas y la «fortuna» de Euskadi

Comentando la reforma laboral, el profesor José Luis Villacañas (EL DÍA, 14/02) alaba el sistema social y fiscal del País Vasco (PV) afirmando que «Euskadi ha tenido la fortuna, el coraje y la constancia de sustraerse al sistema extractivo del Estado» [?] merced a lo cual «el suelo económico de Euskadi está varios puntos por encima del mejor suelo español». Al respecto, parecería que Villacañas no sabe de la misa la mitad. El régimen fiscal del PV se apoya en el singular Concierto económico y el Cupo derivado del mismo: y es ahí donde el PV ha tenido la «fortuna» –por motivos políticos y no técnicos– de verse favorecido con un ventajosísimo Cupo cuyo opaco cálculo ignora la lógica financiera y la equidad fiscal.

Así, es opinión unánime de hacendistas, economistas y otros estudiosos que tal cálculo perjudica al Estado al minusvalorar las cargas comunes no asumidas por el PV y el ajuste por IVA, razones por las que la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica (2017) propuso revisar el cálculo del Cupo valorando con realismo las cargas no asumidas, afinando los ajustes a consumo del IVA, e incluyendo la aportación del PV a la solidaridad interterritorial, hoy casi nula.

De tan misterioso cálculo resulta (dice el hacendista C. Monasterio) que «los recursos per cápita del sistema foral del PV son casi el doble de los que dispone una Comunidad Autónoma de régimen común con un nivel de renta equivalente», y algo similar ocurre con la no aportación del PV a la solidaridad que (señala el jurista donostiarra J.M. Ruiz Soroa) «garantiza a Euskadi una sobrefinanciación equivalente al 4% del PIB vasco», obvios privilegios que el economista vizcaíno M. Buesa estima que supusieron para la Administración vasca unos «3.500 millones de euros/año durante los últimos tres lustros». Mermando así las disponibilidades financieras de las demás CCAA, es fácil elevar ese «suelo económico de Euskadi» que Villacañas admira...