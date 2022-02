Apariciones marianas en el Cuadrilátero

Decenas de miles de personas peregrinan al Escorial a rendir tributo a Amparo Cuevas, la vidente de Prado Nuevo que se agenció un importante imperio económico a cuenta de una supuesta aparición mariana. Pese a que la propia Iglesia Católica no aceptó la verosimilitud de las visiones, el primer sábado de cada mes sus fieles se siguen reuniendo para conmemorar la aparición de la Virgen. Denunciada por estafa y maltrato, la fe de sus crédulos seguidores no contempla dudar del poder de una mujer revestida de billetes. De nada sirve el intento de demostrar con hechos fehacientes y veracidad demoledora que se trata de un fraude en toda regla: vieron a la virgen y punto. Sin el glamur de aquella señora en trance a la sombra de una encina, La Laguna también ha sido plató de excepción de ciertas apariciones y situaciones extraordinarias que han mantenido en vilo a los más creyentes. En lugar de prados verdes y parajes bucólicos, la zona del Cuadrilátero se ha convertido de un tiempo a esta parte en territorio fértil para la sagrada cruzada. Tras varios episodios donde los bárbaros patrios daban rienda suelta a su juventud con peleas y lanzamiento de botellas, los amantes de la verdad absoluta dicen haber visto la aparición de un joven senegalés con dos palos convertidos en catanas amedrentando a los tranquilos y cívicos infantes isleños. Herejes venidos de la media luna que rompieron la tranquilidad de un espacio para la convivencia, lanzando el guante de la disputa a los apaciguados pubertos de la Ciudad de los Adelantados. Los seguidores de Amparo Cuevas han visto en esa aparición el santo desencadenante de las batallas campales en La Laguna: por supuesto, las personas migrantes. Fueron los mismos que transmutaron cual alquimista los palos en espadas ninja y sentenciaron al chico senegalés como el verdadero instigador de la violencia en el Cuadrilátero, porque es negro y se parecía a Rambo retando al vietcom. Es un dato totalmente marginal que en las identificaciones policiales de los fines de semana una mínima parte sean de origen magrebí o subsahariano, porque si tú quieres ver el problema en ellos, aparecerá, los verás con la misma claridad que Amparo Cueva veía a la Virgen de los Dolores.

Ese es el mayor poder que existe, el creer con fe de hierro en algo independientemente de su realidad para satisfacer a la audiencia. El racismo y la xenofobia funcionan igual que el negocio de las apariciones marianas, aunque no exista, puedes verlo si tienes a los guías y al rebaño adecuado. Las apariciones continúan en las calles de las ciudades y pueblos, en el supermercado o en el tranvía. Muchos han decidido ver en los inmigrantes a los culpables del paro, de la inseguridad en tu barrio o incluso de la saturación de la sanidad pública. Tan solo hace falta imaginarlo y que algún irresponsable público diga que «hay chicos que no son de aquí, que se comportan como lo hacían allí. Y los nuestros lo sufren». Somos como esas abuelas entrañables queriendo cuidar de nuestros bondadosos nietos, porque necesitamos que el pecado lo cometan otros, los malos, los que han venido a propagar la cultura de los moros. Es inconcebible entender que nuestra educación de soporte católico y tacón militar permita una degeneración de ese calibre, y más siendo blancos. Pero lo esencial es que la estrategia está bien marcada y los resultados son los esperados. Subordinar la razón a la fe. Es la única forma de que no exista manera de probar ampliamente que estamos en realidad viendo lo que suponemos que estamos viendo; que las leyes de la lógica y de las matemáticas no son tan exactas. En este momento es cuando más necesitamos la sabiduría, el talante y el noble proceder del obispo. Ponga orden, excelencia.

@luisfeblesc