Fusiones y efusiones

He terminado creyendo más en la patria que en la nación. Porque es manejable a nivel sentimental y no exige principios políticos. Es la sombra de un almendro o el olor de una flor de sebo. Ser de mi tierra y ser del mundo: en medio no hay nada. Sería peor si confesara que además soy pueblerino. Y ya de traca que dijera que mi isla favorita es Lanzarote. Pero uno no tiene control sobre sus sentimientos.

Hay muchos políticos que afirman no estar afectados por los males del nacionalismo, que son la identidad propia, el hecho diferencial con respecto a otros y un cierto orgullo por la tradición y la cultura o la lengua. Naturalmente no es verdad. Son nacionalistas españoles. O creen en la nación de su partido. O en un dios. Al final siempre brota la tribu que llevamos dentro.

En España tenemos 8.131 ayuntamientos, si en lo que se tarda en publicar esta columna no se ha creado alguno más. En cada uno de esos miles de municipios hay un alcalde y unos concejales y una organización administrativa, con secretario, interventor y funcionarios o empleados públicos. Miles y miles de personas que desempeñan funciones políticas y trabajos administrativos para que el agua salga por grifo y se recoja la basura de las calles.

Dos municipios extremeños, Don Benito, con 32 mil habitantes, y Villanueva de la Serena, con más de 25 mil, forman una conurbación en la que los límites de ambas ciudades se han difuminado. Y de forma insólita, todos los partidos presentes en ambos ayuntamientos –PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox– se han puesto de acuerdo para celebrar una consulta entre los ciudadanos, a los que se les va pedir que se pronuncien sobre la fusión en un solo ayuntamiento que preste servicios a todo el área urbana.

No me digan que no es asombroso. Primero, que haya una exhibición tal de sentido común para aprovechar las sinergias de ambas ciudades. Y segundo, que los partidos políticos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en algo que beneficia a sus vecinos. ¿Se habrá producido la ingestión de alguna sustancia alucinógena en la zona? ¿De verdad que eso está pasando en España?

Hace años se planteó la posibilidad de una fusión entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna que forman, en la realidad física, una sola ciudad. No se pueden imaginar la que se lió. De arriba y de abajo surgieron voces indignadas que defendieron el derecho de su municipio a ser independiente, a no ser absorbido por el otro, a no perder su identidad.

Repentinamente, muchos que eran anti nacionalistas se convirtieron en furibundos talibanes del nacionalismo más pueblerino. Naturalmente, antes de provocar una fisión nuclear, se abortó urgentemente la nonata idea de la fusión, muerta por declaraciones excesivamente efusivas.

¿Se imaginan cuántos alcaldes y concejales dejaríamos de pagar si algunos municipios se fusionaran para dar mejores servicios públicos a los ciudadanos? Muchos. Tal vez por eso jamás veamos por aquí algo parecido.