Carta a una abuela en Mali

Querida abuela, no quiero hablarte de la muerte que viví justo antes de llegar a la isla, del miedo en el océano, de mi estómago vacío pero lleno de temores. Ahora puedo escribirte porque me han acogido por ser menor. Dicen que soy un niño, pero yo me siento grande. Sé que la esperanza que busco, poder enviarte dinero a ti y a abuelo será posible. Lo veo en la luz de la ventana del piso en el que vivo. Estoy aprendiendo español, yendo a la escuela. El otro día vi a personas de tu edad que me insultaron y yo me defendí diciendo que estaba aquí para ayudar a mis abuelos. Su cara les cambió al escucharme y me hablaron de sus nietos en Londres fregando platos, terminaron regalándome sus sonrisas.

Me acuesto ideando caminos para llegar a Francia. He visto el mapa y Tenerife está en África. Es extraño, es África, pero también es Europa. Por eso, me queda mucho océano hasta llegar al continente ansiado. Pero tengo cama, comida y esperanza, eso que vine a buscar aquel día en el que lloré al despedirme de ustedes, en el que se me quedó grabado el olor a Mali. La historia de Buba es una de miles de historias repletas de oportunidades, también para nosotros. Canarias debe proteger a los Bubas del mundo, buscar las vías para hacer factibles sus sueños. Pero son unos 3.000 y es imprescindible la implicación del Estado, un Estado avestruz que olvida los derechos de la infancia. Hay que apelar a otras comunidades para que también acojan a niños, niñas y jóvenes supervivientes de los mares, no solo por solidaridad, sino por la oportunidad de tenerlos, de escucharlos y de aprender de ellos. @yaizaafonsossp