Pensar la isla

El volcán nos ha dado sustos y argumentos en su trimestre activo y, ahora en la tensa calma, parece jubilado y en segundo plano frente al asunto estrella de la reconstrucción, en cuyo fondo y necesidad coincidimos todos, pero mantenemos y no ocultamos notables diferencias en las formas y los tiempos.

Con prólogos nefastos – terrorismo trasnacional y ciego con respuestas enérgicas y fallidas, guerras bárbaras con las religiones como banderas, guerras buscadas y mentirosas, venganzas crueles y groseras, crisis económica de las hipotecas sub prime y su estafa planetaria y la pandemia que salió de China y campa en el mundo – una miniatura de setecientos kilómetros cuadrados y ochenta mil habitantes añadió a la crudeza del joven siglo XXI la propina de un volcán furioso. A Dios gracias sin muertos ni heridos, dejó muchas y grandes cicatrices en el territorio y en su tejido económico y social y, para colmo, desnudó sus carencias. Así que, si después de lo vivido, no somos capaces de expresar y contrastar ideas, llegar a acuerdos y, enseguida, cambiar el rumbo y el paso, somos muy poca cosa y con nosotros no hay esperanza de futuro.

En estas páginas y en coloquios televisivos he dicho, de la mejor manera que supe y pude, que la reconstrucción no se puede improvisar, ni mucho menos limitar a la reparación de los daños y la vuelta al mismo statu quo. Por la gravedad de los destrozos, la erupción de Cabeza de Vaca, exige más, mucho más. Con la prioridad indiscutible del epicentro – el Valle de Aridane, motor económico desde hace cinco siglos – la tragedia tuvo desde la hora cero carácter insular y, con esa perspectiva, todas las acciones tendrán más sentido y utilidad si buscan como meta la totalidad del triángulo isleño, desde el vértice de Fuencaliente a la cornisa del noroeste.

Casi como una consigna, todos atribuimos al suceso el valor añadido de la oportunidad pero nadie fue más allá de la muletilla; nadie expresó con claridad su significado y alcance, su desarrollo y, por último, sus beneficios. Quiero entender que, cuando menos, se respondía a la literalidad del término y estábamos dispuestos a aprovechar la circunstancia, el momento y el medio para hacer algo necesario y oportuno; y que, con tantos factores de nuestra parte, tendría que ser, además, notable, generoso e histórico: por ejemplo, lo que debemos a los damnificados y tenemos que materializar con justicia, dignidad y urgencia; y que, dado que tanto el problema como la solución exceden los límites local y comarcal, por esta vez y que sirva como precedente, tenemos que pensar y trabajar desde una honesta perspectiva insular.

La isla exige, y merece, que las instituciones, los partidos, los políticos electos y los ciudadanos entremos en una aceleración responsable, no sólo para reparar las averías evidentes e instalar los servicios que perdimos, y dotarnos de los que carecemos, sino también para salir del agujero de la irrelevancia, en cuyo umbral llevamos bailando mucho tiempo.

En la dinámica de los acontecimientos, estamos seguros que desaparecerá la ceniza que enlutó a la isla y, a lo mejor, algunos emprendedores incentivarán la producción de prefabricados de mejor calidad y precio; se despejarán de la lava fría las carreteras cegadas; correrá el agua por los canales de siempre o por los apaños puntuales y bienintencionados, habilitados en las últimas semanas; las castigadas plataneras tendrán al fin un caudal fiable después del ayuno y del salitre; más damnificados abrirán con sus llaves las casas provisionales o definitivas entregadas por las administraciones y las ayudas directas y solidarias llegarán a los destinatarios; cada día será un paso pero aún no hemos entrado en la asignatura pendiente de los números reales de Cabeza de Vaca; todos son estimaciones a voleo, unas con sana intención, otras con innecesarias pizcas de maldad; sin esos números sobre la mesa no es riguroso hablar de reconstrucción porque todos estaremos en riesgo de caída entre la exageración de unos y la propaganda de otros. Ahora, números y, en el inmediato después, debate sin trampa ni cartón entre los actores legítimos, las víctimas y quienes deben y pueden reparar los daños. Y los demás – todos sin excepción – activos y vigilantes para evitar los desvíos y que no se pierda la tan elogiada, deseada y etérea oportunidad.