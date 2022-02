Estimula tu química cerebral para gestionar tus emociones

Muchas veces queremos saber cómo gestionar nuestras emociones y nos olvidamos de estimular a ese gran órgano que tenemos entre oreja y oreja. El cerebro, para llevar a cabo todas sus actividades y controlar todas las funciones corporales libera un gran número de sustancias químicas. Entre todas, hay cuatro químicos naturales que suelen llamarse las “hormonas de la felicidad”: la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina, y son las responsables de nuestros estado de alegría, confianza, estabilidad y felicidad.

Está demostrado científicamente que la química cerebral determina nuestro estado emocional. Aunque hay casos en los que hay que recurrir a fármacos porque el desajuste químico es muy grande, siempre podemos hacer pequeñas cosas que nos ayudarían a estimular y fomentar la producción de determinadas hormonas que nos ayudan a sentirnos mejor, o incluso bien.

¿Qué podemos hacer para liberar este tipo de sustancias?

1. Marcarse pequeños retos y celebrarlos asegura un flujo continuo de dopamina, la cual puede generarse por algo de la vida cotidiana (por ejemplo, haber acabado rápido las tareas del hogar), o algo más excepcional. Es más, si te marcas un objetivo a largo plazo, te recomiendo que lo dividas en pequeños objetivos para que, al ir alcanzándolos, la liberación de dopamina te motive lo suficiente como para seguir esforzándote. Las inseguridades y la falta de entusiasmo, muchas veces están relacionados con bajos niveles de dopamina.

2. Revisar logros del pasado o actuales para generar serotonina que fluye cuando uno se siente importante y valioso. Nuestro cerebro no distingue si lo que estás pensando es real o imaginado, por lo tanto produce la serotonina en ambos casos. Las personas soñadoras, a las que les gusta ponerse los cascos de música y dejar viajar a su mente a fantasías o sueños, a lo mejor no son conscientes, pero en ese momento están activando determinados neurotransmisores y generando serotonina. Quizás, la necesidad continua de aprobación que caracteriza a muchas personas, es un grito desesperado de necesidad de serotonina. El recordarnos lo que nos hace afortunados en cualquier campo de nuestra vida, nos hace sentir valiosos. Así que si en un día de bajón, necesitas una dosis de serotonina, recuérdale a tu cerebro logros, momentos en los que te hayas sentido grande, etc.

3. La oxitocina ayuda a crear confianza y construye relaciones saludables. Es liberada durante el orgasmo, y por las madres durante el parto y la lactancia. La fabricación de la oxitocina es esencial para la creación de fuertes vínculos afectivos y la mejora de las interacciones sociales. Y aquí el poder de los abrazos. Pero no de cualquier abrazo sino de los bien dados. Se ha demostrado que los abrazos que salen del alma y duran 8 segundos, dan lugar a cierta actividad neuronal que ayuda a establecer lazos emocionales. Es cierto que ahora no es el momento idone para dar abrazos, pero también podemos liberar esta hormona haciendo ejercicio. Aquí se uniría con la endorfina y esto ya, es una fuente máxima de placer. Está demostrado que hacer 40 minutos de cardio (caminar a paso ligero, correr, bailar, etc) te hace sentir maravillosamente bien porque has liberado oxitoxina y endorfinas que se han encargado de eliminar todo el cortisol (hormona del estrés) de tu cuerpo. Por este motivo cuando una persona sufre ansiedad o depresión, el ejercicio es terapéutico.

4. El descanso es necesario para equilibrar la química cerebral. Cuando duermes, el cerebro sigue funcionado y en ese momento va ajustando la química. Una de las consecuencias de no tener un hábito de descanso, o de llevar un descanso irregular, es el descenso de la serotonina.

5. La luz solar también juega un papel en nuestro estado de ánimo ya el cerebro fabrica melatonina y la serotonina. Estos neurotransmisores ayudan a regular la energía y el estado de ánimo gracias a la vitamina D.

Tamaradelarosapsicologa.com