Consejos vendo que para mí no tengo

En las últimas elecciones, el PP tuvo la oportunidad de impedir que el PSOE gobernase con quien, para ellos, eran la encarnación de todos los males para España: la izquierda neocomunista, los soberanistas que perseguían la destrucción del Estado y los herederos políticos de la banda terrorista vasca, asesina de tantos inocentes. Pablo Casado pudo apoyar un gobierno socialista en minoría. Votar la investidura para evitar que Pedro Sánchez tuviera que comprarla en el mercado de los extremismos. Y pactar materias de Estado que se podían consensuar entre los dos grandes partidos.

Pero no hubo manera. Pedro Sánchez se hizo presidente porque dejó entrar en el gobierno al Pablo Iglesias, el que no le dejaba dormir por las noches, y porque negoció cesiones de poder y dádivas presupuestarias con los soberanistas catalanes y vascos. Entonces el PP criticó al gobierno Frankestein y acusó a Sánchez de comprar su presidencia. El único camino posible que le habían dejado los populares.

Consejos vendo que para mi no tengo. El PSOE considera hoy un peligro que el PP gobierne con Vox en Castilla y León. Para los socialistas la ultraderecha pretende liquidar el Estado tal y como lo conocemos. Es irrelevante que sea lo mismo que quieren los soberanistas radicales vascos y catalanes. Incluso el muy conservador PNV, que es capaz de bailar con la izquierda si se pone suficiente dinero en la radiogramola. ¿Y qué puede hacer el PSOE para impedir que eso ocurra? Pues lo mismo que le pidió inútilmente a Casado: apoyar la investidura del candidato popular para que no tenga que depender de los votos de Vox. Y pactar, incluso, un programa de consenso.

Pero no va a ocurrir. Porque, realmente, a los dos grandes partidos Castilla y León les importa medio comino. Y España el otro medio. Lo que les mueve, a los dos, es el poder. La ambición de sus jerifaltes por poner el trasero en la Moncloa para convertir sus partidos en una enorme agencia de colocaciones de cuadros, asesores y cargos, que se repartirán por miles, como una lluvia de bendiciones para los fieles y necesitados militantes profesionales.

No sé a dónde van con ese necio discurso, donde unos le piden los otros lo que no son capaces de dar. Toman a los ciudadanos por perfectos idiotas y mienten diciendo que por conseguir el poder no van a hacer lo que finalmente siempre terminan haciendo. Se igualan en el descrédito y producen decepción en la ciudadania. No tantos son tan tontos como ellos parecen creer.

La nueva política ya es indistinguible de la vieja. Y frente a toda esa feliz casta política, el refugio para muchas personas es el voto del cabreo. ¿Y de quién nos pasamos la vida hablando? ¿A quien repudian más todos los partidos? Exacto. A esos.