Que viene el coco

Es la amnesia. Una semana antes de las elecciones, la factoría de ficciones de La Moncloa, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicó su última predicción electoral. Situaba como ganador al candidato del PSOE, Luis Tudanca y anunciaba que la suma del PP y Vox no lograría suficientes votos para gobernar.

¿Y qué ha pasado? Pues que ha ganado el bloque de la derecha, sumando mayoría la absoluta. Y que en el bloque de izquierdas, el PSOE y Podemos pierden ocho escaños. O sea, como un huevo y una castaña. Ciudadanos, al borde de la extinción, se derrumba perdiendo once escaños y se queda con un solitario procurador en las Cortes autonómicas. Las fuerzas localistas —en Avila, León y Soria— siguen su imparable ascenso para convertir la política en una constelación de pequeños planetas independientes.

Si todas las elecciones se pueden interpretar como un mensaje del pueblo soberano, estas han puesto en el buzón un par de cartas. Una a Moncloa para decirle a Pedro Sánchez que el bloque de la izquierda está retrocediendo. Otra a Pablo Casado, para dejarle claro que Isabel Díaz Ayuso solo hay una y está en Madrid; que la gente siempre prefiere al original antes que a la copia y que va a tener que tragarse un sapo con la cara de abascal. De un gobierno Frankestein a un gobierno Robocop. Donde las dan, las toman.

Pero acaso el mensaje más importante sea que más de un diecisiete por ciento del electorado ha votado una derecha que considera que España está secuestrada por un ‘frente popular’ formado por socialistas, comunistas, separatistas y etarras revenidos.

Podemos nació de la indignación de los campamentos de Sol, en el 15-M, y estuvo a punto de superar al PSOE. Pero su crecimiento se paró cuando se escoró la la extrema izquierda. Vox ha nacido ya en el extremo del otro lado y está canalizando el voto de castigo de muchos ciudadanos a leyes de genero que no entienden, al creciente poder de los soberanistas, al fantasma de la ruptura del Estado… La derecha dice que viene el coco. Y la izquierda que el coco es la derecha.

Con el triunfo de Vox la brecha entre las dos España se convierte en una sima. Pero lo peor aún está por venir. Porque el voto de castigo seguirá creciendo y a ver dónde se para.

El recorte

Iberia no existe

Tenía previsto un viaje de vacaciones. Pero acabé en el hospital. Cosas de la vida. Avisé a Iberia de que estaba averiado y no podría utilizar los billetes. Y les pedí un bono para usarlos en otra ocasión. Todo eso a través de un ordenador, como es obvio. Porque ya no existen oficinas donde puedas resolver nada con un ser humano. Han pasado dos meses y no responden. Les he mandado documentos oficiales justificando mi enfermedad. Informes donde demuestro que el padecimiento me impedía volar. Y siempre me contesta el mismo mensaje mecanizado. He intentado hablar por teléfono con la compañía. Es una infamia. Te contesta una grabación que te tiene al teléfono —en una llamada de pago— durante un tiempo insoportablemente largo. Y cuando tienes la suerte de que te pasen con un operador resulta ser una ciudadana o ciudadano de algún lejano país latinoamericano que no tiene ni capacidad, ni recursos, ni poder para resolver tu problema: su trabajo debe consistir en darte correa y aguantarte al teléfono el mayor tiempo posible. Una y otra vez, los esfuerzos de un viajero para conseguir que le resuelvan su problema se pierden en un mundo digital en el que no existe nadie que te responda. Los ciudadanos ya no tenemos derechos. Los clientes ya no importamos. Somos carne de picadillo. Y más cuando vives en una isla y estás condenado a volar con un maldito monopolio.