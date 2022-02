El cincuentenario de un Festival fallido

Año 1972. Tras seis años consecutivos del exitoso Festival Internacional de la Canción del Atlántico, en el Puerto de la Cruz, se plantea la necesidad de organizar una nueva edición.

El alcalde portuense dirige a la presidencia del Cabildo, con fecha 12 de abril, una nota en la que explica que los fondos presupuestarios municipales tendrían como finalidad la construcción de viviendas sociales, haciendo constar los esfuerzos para buscar financiación por otras vías con el fin de poder celebrar la tan esperada nueva edición, informando, además, de la constitución de una comisión mixta que tuviera como fin buscar los recursos necesarios para tal fin. Un día después, el propio alcalde remite un nuevo escrito al Gobernador Civil de la Provincia, informando de que, al no haber recibido las ayudas económicas esperadas y decidir destinar los fondos municipales de 4.500.000 de pesetas aproximadamente a obras sociales, procedía entonces a solicitar ante el Gobernador Civil las oportunas autorizaciones para abrir una suscripción pública. Sobre ello, matiza el propio alcalde, la aportación municipal no podía exceder de la cantidad que se fuera a ofrecer por parte de otros organismos con mayores disponibilidades económicas y, de esa forma, no dejar a un lado la finalidad social que se presentaba como uno de los objetivos prioritarios de la Corporación Municipal. La respuesta del Gobierno Civil tardó en llegar cinco días. Se informa que para iniciar una suscripción para su financiación sería necesario obtener la autorización por parte de la Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación. De esa forma, se expone la posibilidad de sustituir dicha suscripción por un llamamiento individualizado a las empresas y otros sectores relacionados con el turismo del núcleo portuense.

El 17 de abril de tal año se adoptaron una serie de acuerdos para intentar materializar el VII Festival Internacional de la Canción del Atlántico. El presidente manifiesta el resultado del encuentro y cambio de impresiones con miembros de la Corporación Municipal, desarrollando también conversaciones con industriales de la ciudad con la finalidad de obtener la opinión de aquellos que consideraran su materialización. Entre la Dirección General de Promoción del Turismo, el Cabildo Insular y la propia Corporación Municipal portuense se llegaría asignar a tal fin medio millón de pesetas, cada uno, aproximadamente. Se acordó, además, designar a los miembros de la comisión mixta con industriales hoteleros y otro tipo de establecimientos que llegaría a estar compuesta por el alcalde, Felipe Machado y González de Chaves, y los tenientes de alcalde Pedro González de Chaves y Rojas y Marcos Brito Gutiérrez.

Diversas iniciativas fueron en la búsqueda de fondos que permitieran materializar lo que ya parecía prácticamente imposible, llegando a calcular la comisión mixta compuesta al efecto la necesidad de buscar 3.300.000 pesetas, aparte de la aportación inicial que debía efectuar el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y otros organismos oficiales. Por ello, se decidió abrir una suscripción pública para empresas o particulares.

Con fecha del 18 de abril el alcalde portuense remitió al director de La Hoja del Lunes un anuncio con información de la apertura de una suscripción pública a favor del Festival, manifestando que lo ideal sería proceder a su publicación entre los días 24 de abril y 1 de mayo. Misma petición que llegaría a formular a los directores de los periódicos El Día y La Tarde. Hoteles, empresas y particulares participaron con depósitos en las cuentas creadas al efecto, incluso alguna empresa se comprometió a cumplir, en lugar de con dinero, con la realización de elementos destinados a la decoración del escenario en el Parque de San Francisco. Sin embargo, la cantidad económica no llegó a ser nunca la esperada, cerrándose a mediados de mayo las oportunas aportaciones, tal y como ya se había indicado en el acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz el 17 de abril de 1972. El Festival no podía materializarse con la calidad que ello exigía y la edición finalmente se suspendió.

El escaso apoyo terminaba con un certamen que quedaba como recuerdo de una época ya pasada.