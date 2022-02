Un mercado de trabajo también para los cualificados

Mucho se ha hablado y escrito en Canarias sobre las fortalezas de su sector turístico y la necesidad de renovarlas para que sigan siendo competitivas. Un discurso macroeconómico, de preocupación por el modelo productivo, que ha dejado atrás uno de los aspectos micro dada la confortabilidad que procura el crecimiento acelerado con una demanda incansable y una rentabilidad a prueba de bomba, al menos hasta antes de la pandemia. Se trata del efecto perverso que esta inyección de prosperidad ha provocado en el mercado de trabajo: el Archipiélago afronta el siglo XXI con la peculiaridad de que su demanda laboral mayoritaria se constriñe a un catálogo integrado por vendedores para tiendas o almacenes, personal de limpieza, administrativos, camareros y peones de la construcción. Profesiones cuya inflación determina, en caso de consolidarse, que las Islas se adentren con una desventaja obvia en la era de la digitalización, marcada por especializaciones, entre otras, en el tratamiento de los contenidos y la accesibilidad e interactividad tecnológica.

Esta distorsión en el mercado laboral no puede llevarnos a la ficción de que el Archipiélago debe reemplazar el turismo por otro sector productivo, una misión con visos de estupidez dado que son más los beneficios obtenidos que los perjuicios. Cuestión distinta es dirigir los esfuerzos a la innovación turística con empleos vinculados a la tecnología del negocio en los segmentos de contratación y facturación; al imprescindible marketing digital para captar clientes y conocer las nuevas tendencias de la demanda; la búsqueda de nuevos nichos de ocio y entretenimiento; la coordinación interterritorial para que los beneficios del sector se extiendan más allá de los municipios receptores de turismo... El espectro es inagotable.

La reactivación turística después de la intensa pandemia pasa por la modernización y una mayor profesionalización. En un contexto de transformación tan amplio, con una hoja de ruta muy definida por los requisitos de los planes de rescate de la UE, resulta poco alentador que Canarias tenga que contentarse con un modelo que hunde sus raíces en el desarrollo de los sesenta, donde el sector se nutrió de una mano de obra no cualificada dedicada a los trabajos de limpieza, jardinería, albañilería y recepción. Eran otros tiempos, sobre todo por el déficit educativo y por el carácter rupturista que tuvo para la sociedad rural el crecimiento de apartamentos y hoteles.

Por suerte, el Archipiélago cuenta en estos momentos con la generación de jóvenes mejor preparada, no sólo por su nivel de titulaciones, sino también por las ventajas alcanzadas gracias a una movilidad más allá de las islas. A ellos no se les puede decir ahora que sus ingenierías, por ejemplo, no son útiles, o que los planes de estudio de una universidad no sirven para nada porque lo que urge son fontaneros o yesistas. Sería una estafa, tanto para las familias que han invertido sus ahorros en una preparación, como para los propios poderes públicos que subvencionan con un presupuesto relevante las matrículas de los centros.

No podemos rebajar la exigencia, excelencia y proyección de las universidades para abonar las estrategias de unos empresarios que parecen añorar la mejor época del ladrillo. Tampoco es realista hacer una FP a la carta, donde una patronal imponga las materias que le vienen bien en cada momento. De la misma forma que un sistema productivo no se levanta de la noche a la mañana, otro tanto de lo mismo ocurre con la educación: no se puede moldear cada dos por tres. El mercado por sí solo no puede marcar la pauta, a veces hasta el punto de imponer y extender la teoría de que hay un grueso de jóvenes sobrecualificados, no aptos seguramente para los sueldos mileuristas ni para los excesos de jornada.

Bien diferente es que se madure un instrumento de prácticas en empresas sin tanta burocracia ni obstáculos para los estudiantes, o que existan órganos conjuntos para estimular las incorporaciones laborales, no sólo universitarias, sino también en profesiones relacionadas con el mantenimiento o la construcción, siempre desde un nivel de preparación que evite tener que recurrir a mano de obra externa. Al respecto, la actualización de la planta alojativa del Archipiélago debe avanzar hacia la domótica, el tratamiento de residuos, depuración de aguas, energías alternativas y ciberseguridad. Proyectos todos ellos que requieren personal en todas sus escalas, con estudios fiables cuya culminación contribuya a incentivar el prestigio del destino turístico.

Resulta paradójico que Canarias viva esta disfunción de una demanda laboral infracualificada en un momento donde se necesita todo lo contrario. Los planes económicos de la UE para reactivar los territorios europeos tras la emergencia sanitaria requieren una mano de obra sobrecualificada, capaz de gestionar los ingentes recursos a los que pueden acceder las empresas y las administraciones. Corresponde a las instituciones públicas y entidades privadas proceder con una formación complementaria para la compleja tramitación de estos expedientes y su seguimiento tanto en la parte técnica como administrativa. Lo que no se puede pretender es que los graduados salgan de los centros superiores con estos conocimientos, como pretenden algunas instancias.

Todas las profesiones son dignas, pero las ofertas laborales que llegan a la lista del paro sólo demuestran el atraso que lleva Canarias, con un tejido productivo basado en el sector terciario y con un subsector, el turístico, necesitado de una verdadera revitalización de sus estructuras. Pero lo más lacerante es el mensaje de frustración que se lanza sobre miles de jóvenes universitarios, que se arrepienten de su decisión, o que no tienen más remedio que cruzar el Atlántico para buscar un trabajo lejos de su familia, como migrantes de cuello blanco. No hemos logrado metas de progreso como las que vivimos en el Archipiélago para regodearnos en el fracaso, o simplemente aceptar el hecho como insalvable. El turismo tiene que volver a ser boyante, pero contando con todos, incluidos los cualificados o sobrecualificados.