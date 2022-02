¿Elecciones anticipadas?

Desde las primeras horas de hoy, domingo, se están celebrando elecciones en Castilla y León. Y para quien crea que eso no tiene nada que ver con Canarias me permito decirle que anda muy equivocado. Lo que se está ventilando nos afecta mucho. Pablo Casado se ha mojado hasta las enaguas en la campaña de su candidato, Mañueco, para demostrar que ellos también pueden conseguir una victoria, como Isabel Díaz Ayuso. Si no es así, el golpe para la dirigencia del PP será demoledor (y hay un dato inquietante: esa llamada urgente a Díaz Ayuso para que fuera un par de días al final de la campaña para echar una mano). A partir de lo que pase cuando se sepan los resultados de hoy y cuando se despeje la verdadera dimensión del “fenómeno Vox”, otras comunidades pueden tomar sus propias decisiones. Moreno, en Andalucía, podría adelantar las elecciones a junio de este año (ya anunció que serían entre junio y octubre). Lo mismo dicen que está pensando Ximo Puig en la Comunidad Valencia (son en abril del próximo año). Y por último, también está esa idea en los socialistas de Canarias que piensan que ahora tienen mejor imagen electoral que la que habrá en mayo del año próximo. Al final se hará lo que digan el autarca del partido, o sea, el secretario general, Pedro Sánchez, y sus nuevos asesores. A veces el paso del tiempo es un aliado. Y otra un enemigo. Si vas a producir una subida de impuestos sin precedentes o si vas a romper con un aliado que ya es insoportable de aguantar, lo mejor es abrir las urnas. Pero todo eso se determinará a la luz de lo que digan hoy las urnas castellanas. La mariposa de Vox y la España vaciada batirá allí sus alas y puede que tengamos aquí un terremoto.