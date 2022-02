¿Asumir riesgos esquiva la debilidad?

Cuando se analiza la distribución de la estructura económica de un territorio determinado no se hace única y exclusivamente como un mero ejercicio comparativo en donde se supone que las dimensiones son fijas, de modo que la geometría variable de cada uno de los sectores económicos da como resultado una misma suma final. Realmente no es así. De hecho, es en este momento donde la diferencia entre el concepto de crecimiento y desarrollo toma especial protagonismo debido a que los sistemas económicos apuestan por una trayectoria basada en diferentes vertientes, dependiendo de una mayor o menor participación del entorno institucional, que es, al fin y a la postre, de donde provienen las denominadas leyes del mercado, que no son otra cosa que un conjunto de derechos y obligaciones a los que las diferentes partes se han de adscribir.

Por otro lado, la visión de las personas que desarrollan su actividad y pretensiones no es que sea diferente, pero tampoco es, ni debe ser, exactamente la misma. Sobre este tema, el mejor diagrama explicativo se puede ubicar en un triángulo, en donde cada uno de los vértices significa una cosa: formación, vocación y talento. En este sentido, la felicidad se podría encontrar en aquel punto de corte entre las tres bisectrices. Es decir, nos puede gustar llevar a cabo una actividad, tener habilidad para poder hacerla y, además, disponer de la formación necesaria para desarrollarla. No obstante, son pocas las personas tocadas por la divinidad que se encuentran en ese lugar óptimo. La mayoría de los mortales nos encontramos en diferentes lugares del área del triángulo, ya sea porque tenemos la formación no estando acompañada por la pasión, o ya sea porque solo disponemos de una habilidad espectacular de ejecución, pero poco más. Eso sí, al menos hemos de estar dentro del trígono.

¿Y si no estamos en él? Entonces debemos activar un esquema basado en los círculos concéntricos. De esta forma, siendo el ideal el centro neurálgico de esta figura geométrica, intentaremos situarnos lo más cercano a este, teniendo como limitaciones tanto las propias como las ajenas generadas por el entorno, de forma que si no fuera posible accederíamos a una zona intermedia y, en el peor de los casos, nos iríamos a un anillo perimetral. ¿Y de qué dependerá ubicarse en uno u otro lugar? Pues en el nivel de oportunidades que se puedan detectar que conjuguen con la cantidad de necesidades que hay que satisfacer. De hecho, en este sentido, se trata de compatibilizar el vínculo social con el sometimiento a la competencia para que se armonicen a través de la redistribución.

Otro de los factores a tener en consideración en materia de mercados de trabajo y relaciones laborales es la metamorfosis continua de dichos vínculos. En un futuro no muy lejano, las mutaciones en las relaciones laborales tendrán un alcance antes desconocido sobre su destrucción, transformación, creación y composición. La tendencia a la polarización de empleos que, movida por el acelerado, intenso y extenso cambio tecnológico, afecta y afectará cada vez a más sectores productivos, aunque no de un modo idéntico. Tendrá como efecto singular depreciar los empleos de cualificaciones y tareas intermedias, manuales y rutinarias, expulsándolos hacia los empleos de peor calidad con menos necesidad de destreza y, por lo tanto, con disminución de la retribución. En ellos la transformación tecnológica y su eficiencia operativa generará un efecto sustitución. En los empleos de alta calidad, con competencias tecnológicas y demanda de trabajo desarrolladas, el efecto será menor, y se impondrá la compensación donde se supervisan y se realizan trabajos intelectuales, creativos e interpersonales. De esta forma también toman especial relevancia los puestos de trabajo que se orientan a dar servicios a las personas. Pero no cualquier servicio, sino prestaciones especializadas en donde la barrera técnica sea un obstáculo superado. A partir de aquí, la búsqueda del pleno empleo debe dirigirse, no sólo para alcanzar una baja tasa de paro, sino para lograr cotas más altas de dignidad laboral y social.

Por ello es necesario garantizar un mínimo de protección compensatoria donde se ponga a las personas y territorios en los mismos puntos de partida sin que los condicionamientos estructurales les impidan poder competir en igualdad de condiciones, atendiendo a la realidad plural y diversa debido a que la sociedad actual se encuentra inmersa bien en una interpretación optimista bajo la cual se postula que se avanza hacia una nueva estructura social en una sociedad liberada del trabajo, bien en la idea de que la sociedad avanza hacia nuevas formas con dependencia intensa, teniendo en cuenta, eso sí, que la transformación es y será irreversible. Debido a esta razón, la sociedad ha de valerse de nuevos instrumentos para corregir las inadaptaciones ante las posibles desigualdades crecientes, que se incrementarán por la diversidad y la tendencia a la polarización.

Sobre esta base, asumiendo que la vulnerabilidad y la dependencia son rasgos estructurales de las economías de pequeña dimensión con cierto alejamiento de los grandes mercados, como es Canarias, a lo que se le une una fragmentación territorial interior, se genera una combinación que da como resultado ser una región ultraperiférica reconocida institucionalmente. Teniendo en consideración estos factores se muestra como necesario el acelerar nuestra transformación económica y social, así como la del entorno, sobre la del conocimiento y la tecnología, que es la que te permite adaptarte a un entorno continuamente cambiante, reconociendo que no se trata de cambiar por cambiar. De hecho, no hay nada que lo impida. Otra cosa bien diferente es si hay partes que están dispuestas a asumir el riesgo.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, es necesario proyectar una actuación común, debido a que hay que seguir insistiendo en que es el conocimiento el que origina mayores dotes de adaptabilidad a una realidad que cambia por horas. Es decir, se debe resaltar la importancia de la formación, en el marco de acciones integradas de empleo, para la mejora de la inserción laboral. Por ello, las acciones a desarrollar deben tener un carácter multiplicador, en donde se prime la importancia del perfeccionamiento, actualización y adaptación profesional del capital humano existente, tanto presente como futuro, para establecer una estrategia común, no sólo al objeto de potenciar nuestra posición global, sino para establecer un vínculo entre el desarrollo de competencias y el crecimiento en la productividad y el empleo.

Al menos en el plano teórico, la diversificación de las actividades económicas se muestra como una orientación acertada debido a que se accede a un entorno de situación con mejor gestión del riesgo. No obstante, las economías que muestran discontinuidad territorial física, alejadas del territorio continental, presentan una ostensible mejoría cuando se accede a un proceso de especialización productiva. Por tal motivo, una vez conformada esta circunstancia, hay que establecer sistemas productivos, económicos y sociales con mayores coeficientes de arrastre positivos para que existan más locomotoras que vagones hasta convertirse en un polo de desarrollo básico en la conformación de los procesos de cohesión económica y social.

En definitiva, el objetivo final es esquivar el debilitamiento de la actividad económica, los altos índices de desempleo y el incremento de la desigualdad social. Pero al mismo tiempo, se debe añadir el objetivo de consolidar la economía para que no sufra en el futuro los efectos de las crisis económicas con la intensidad con la que lo hacen. La historia nos enseña que las crisis económicas son consustanciales al sistema, pero también nos presenta alternativas para minimizar sus efectos. De hecho, el crecimiento de la economía deberá permitir generar empleo suficiente para reducir la tasa de paro, pero también debe ofrecer ocupación y formación a los que se incorporarán a la población activa en los próximos años, entendiendo que la formación debe ser parte de la vida activa de las personas, durante cuyo proceso se deben facilitar los medios económicos precisos para una vida digna. No se trata sólo de un requisito anterior a la ocupación, máxime cuando los requerimientos formativos de los puestos de trabajo serán cambiantes durante toda la vida laboral, combinando la perspectiva de trabajar con un innovador modelo de relaciones laborales funcional donde se pueda adecuar rápidamente a los diferentes condicionantes y requerimientos del mercado, ofertando al tiempo, como ya dijimos, una adecuada protección social.

Todo este tipo de argumentos nos servirán para generar variables explicativas del comportamiento de las relaciones laborales, donde las personas adoptamos un itinerario formativo de acuerdo no solo a nuestras necesidades, sino a las oportunidades. O, en otras palabras, no se trata de mostrar conformidad con lo que existe. Se trata de ser realista. Por ello, si queremos mejorar las inserciones laborales para que estas se conviertan en verdaderas inserciones sociales, es imprescindible potenciar la inversión en conocimiento. No tanto porque genera, de forma espontánea, un puesto de trabajo, sino porque incrementa la empleabilidad. Puede parecer una reflexión basada en la simpleza, pero ante problemas complejos, o se toman soluciones complejas o se divide dicha complejidad hasta convertir el obstáculo en un elemento accesible con los instrumentos existentes.