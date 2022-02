La mascarilla y yo

La opereta bufa de las mascarillas en los espacios abiertos ha terminado: las autoridades sanitarias han eliminado la obligación de llevarlas. Claro que en este país una gran cantidad de personas ha perdido cualquier tipo de confianza en esa autoridad sin autóritas, por lo que no es extraño que muchos no hayan hecho maldito caso. Ni antes, cuando había que llevarlas. Ni ahora, que no.

Al principio de la pandemia el Gobierno de España mintió conscientemente a todos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Lo hizo cuando se nos informó prolijamente que las mascarillas no eran necesarias para contener los contagios del coronavirus y que bastaba con toser en el hueco del codo para no lanzar nuestra saliva al rostro de las demás personas. Que nos hayan mentido así produce indignación. Pero la opción es casi preferible a la terrorífica alternativa de pensar que lo hicieron por simple ignorancia. Poco tiempo después, el Gobierno decidió desnudarse ante los españoles, españolas y españolos y decretó imperativamente el uso de la mascarilla. No solo era recomendable, era obligatoria bajo pena de multa. Se habían producido ya las compras masivas de material sanitario a proveedores improvisados. Esas que se hicieron sin cumplir ningún procedimiento de control, debido a la urgencia sanitaria, y que algún día nos revelarán jugosos escándalos hoy ocultos. Ahora, en el declinar del coronavirus, las mascarillas retroceden otra vez a la clandestinidad. Pero muchos hemos descubierto que con ellas puestas hemos pasado los inviernos sin catarros, ni gripes. Que llevarlas es una bendición cuando nos está hablando una de esas personas que lanza obuses, en forma de pequeñas gotitas. O que nos permite librarnos de alguien especialmente coñazo, porque no nos reconoce. Lo de las mascarillas ha sido como una especie de carnaval prmanente. Preveo que dentro de muy poco la policía nos las obligará a quitar, porque no se puede ir embozado por las calles. Así de irónica es la vida. Los signos del fin de la pandemia empiezan a sucederse. Se acabaron los “Alo Presidente” de Pedro Sánchez y sus interminables discursos de autobombo sanitario. Y los de los portavoces sanitarios, que no dieron ni una en el vaticinio de lo que iba a ocurrir. Y ya ni siquiera les hacemos demasiado caso a los anti vacunas porque la mayoría de la población, ya lo verán, olvidará vacunarse en los tiempos venideros. Volvemos lentamente a la normalidad, aunque todavía haya gente con neumonías graves en los hospitales. Las baterías de los medios de comunicación apuntan hacia otros objetivos. Solo hace falta algo nuevo a lo que tener miedo, como un conflicto en Ucrania. Los partes de guerra del coronavirus desaparecerán un día. Y a otra cosa mariposa.