El bigotito de Clark Gable

Más temprano que tarde se acerca sigilosamente el fin de las mascarillas. Reino Unido y España ya han anunciado la jubilación del cubrebocas, salvoconducto para los más tímidos y molesto peaje para los presumidos. Nos volverán a liberar la cara, porque las mascarillas, tan necesarias en estos tiempos de pandemia, nos unificaban y evitaban esa identificación forzosa que resultó ser encantadora. Recuperaremos la moda tan extraordinaria del bigotito estilo Clark Gable, aquel que tan espantosamente lucía el futbolista canarión Roque Mesa en los gélidos campos de Pucela y Getafe. Luego están los mostachos gigantes, conocidos como Chevrón, que son los de Freddie Mercury y el sempiterno actor estadounidense Tom Selleck. En el lado oscuro, la perilla ancla, un despropósito capitalizado por los cantantes de las orquestas de pueblo que nos hacen saltar al ritmo del guineo de “Marejada”. Yo fui testigo de la pasión que generaba ese cacho de pelo incrustado en la barbilla. Probablemente tendremos que soportar las perillas diablo y los triangulitos debajo del labio, una moda que debería estar penada con multas cuantiosas y exilios forzosos en Siberia. Entre el bigote y la chiva, se volverán a colar los labios rojo pasión y, entretanto, reconquistaremos el brillo del diente de oro y los pegamentos de las prótesis dentales. A doña Brevina le fastidiaron el negocio de poder mover sin complejo su dentadura postiza. Bailaba y bailaba escondida en esa mascarilla, dándole vueltas mientras esperaba la guagua o en la cola de la venta de Prudencia. Y el cabreo que se agarró Josito “el chino” que antes de la pandemia se había gastado 3.000 euros en un diente de oro hasta que la mascarilla le fastidió el tenderete. Pasaba de los anillos de diamantes o de las cadenas de piedras preciosas, porque él decía que era una persona muy normal a la que no le gustaba ostentar. Siempre nos recordaba que antes de todo esto fue la imagen de calzados Nadia, además de ser tentado por Confecciones Lola. En una ocasión, a los dos días de entrar a trabajar en una potente empresa del sector turístico, su vicepresidente me llamó la atención por llevar una pequeña barba de tres días, eso sí, bien puesta y perfilada. Casi a los gritos, amparados en un sistema totalitario, me conminó a irme a casa a afeitarme o de lo contrario no volvería a pisar esa santa casa que tan bien comandaba a golpe de tacón militar. Por eso las mascarillas son tan importantes, porque también previenen el contacto con los imbéciles. El negocio de las mascarillas, principalmente el de las personalizadas, ha sido enormemente fructífero durante la pandemia. Desde Channel hasta Dior o Nike, pasando por las principales marcas del mercado, han visto en la crisis sanitaria una oportunidad de negocio con pingües beneficios. Y luego está el extraordinario caso de Maombi Samil, un refugiado de 24 años de la República Democrática del Congo que dirige un negocio de diseño de modas y sastrería en el campamento Kakuma, en el noroeste de Kenia. Utilizando un algodón estampado con cera fácilmente disponible, conocido como tela Ankara, Samir y su equipo de tres personas se pusieron a trabajar con sus máquinas de coser. En una semana, habían entregado 300 máscaras faciales a la oficina del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Kakuma, para distribuir al personal que trabaja allí. También regaló máscaras a refugiados y personas locales que no podían costear comprarlas en su tienda. Y como Samil, miles de hombres y mujeres que vieron en la pandemia una oportunidad para ayudar a los mas desfavorecidos. Es la diferencia entre negocio y solidaridad. Yo me seguiré poniendo mascarilla.

@luisfeblesc