Cuando el turismo no llega y los trenes se desbocan

Cuando no llega el turismo la gente se desespera, queda el queso en la quesera y el vino es para uno mismo. Las islas son un abismo, se para la economía, el paro que antes había se incrementa al por mayor, se ignora al trabajador y al patrón no se le fía.

Jócamo, 7.II.2022.

El turismo es el motor que, directa o indirectamente, mueve la economía en Canarias. Cuando el turismo estornuda, la sociedad coge la gripe. Incluso las personas o colectivos más reacios al desarrollo turístico se asustan y se saben incapaces de ver o proponer alternativas sólidas y viables. En otras palabras: detestamos el turismo porque nos roba el alma, pero lo necesitamos para alimentar el cuerpo.

En Canarias, pretender mantener el nivel de vida actual al margen del turismo es una utopía. Pero olvidar que no se puede seguir creciendo indefinidamente en un territorio frágil y pequeño es un suicidio. En el medio insular el territorio es muy limitado y los recursos ambientales que vendemos (paisaje, tranquilidad, seguridad, amabilidad, playas no contaminadas, etc.) son cada vez más escasos. Circular por las carreteras o calles de las islas mayores pone de manifiesto el agotamiento de esos recursos y no es una exageración decir que nos estamos asomando al abismo del colapso.

De qué nos sirve desear ver las cumbres nevadas de nuestras islas, si cada vez que cae un azucarillo en el Teide o en el Roque de Los Muchachos se nos impide gozar del blanco meteoro, porque se congestionan las carreteras de visitantes y hay que cerrarlas.

Y la solución no está en más autopistas, ni en más puertos y ni en los soñados trenes de alta velocidad... Porque cuanto más corramos, más fuerte será el estampido. Las islas son miniaturas con exquisito y limitado continente, no «continentes en miniatura», como pomposamente las promocionamos con la intención atraer más turistas de los que su territorio soporta.

Urge racionalizar la capacidad de carga insular, que en algunas islas como Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote hace mucho tiempo que se superó. En términos ambientales: menos transición ecológica y más concreción eficiente. O se asume que los ecosistemas son, como mínimo, tan importantes como las personas o nos quedamos sin unos y otras.