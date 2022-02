La maldita fuente

Un símbolo del sangriento régimen de Adolfo Hitler era el águila –representación de Alemania– que rodeaba una esvástica. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de águilas fueron destruidas, pero otras se conservaron retirándoles la esvástica. En Berlín, aún se pueden ver algunas de estos emblemas nazis originales en algunos edificios oficiales. No es exacto decir que todos los símbolos del régimen desaparecieron. La mayoría fueron destruidos en caliente justo después de la Segunda Guerra Mundial pero la huella de los dirigentes políticos más sangrientos del pasado siglo –como Stalin, Mao o el propio Franco– es difícil de borrar. No se pueden destruir autopistas, vías férreas, pantanos o edificios, entre otras obras públicas que se construyeron durante el largo periodo en el gobernaron. Pero hay otras formas. Durante décadas hablamos de la Rambla General Franco. Pero no la destruimos, solo se cambió de nombre. ¿No se puede hacer lo mismo con la polémica fuente de Juan Avalos? Acabar con el arte que se hizo en el franquismo es, de alguna manera, emular lo que hicieron los nazis quemando libros o el propio Franco persiguiendo a los intelectuales y artistas «judeomasónicos» y «comunistas». Quitamos las estatuas ecuestres del general. Desapareció la peseta con su perfil estampado. Y se cambiaron los nombres de calles y plazas. Pero no incineramos las películas de esa época (ni siquiera la que hizo el dictador). Ni los libros de Pemán, de Machado (Manuel), Jardel Poncela, Azorín, Cela, o Benavente entre otros convivientes con el franquismo. Destruir las obras de arte en las que el dictador solo está a nivel simbólico me parece un error. Que le quiten a la espada al pasajero que lleva el angel a la espalda y la conviertan en un monumento a las compañías de aviación.