La Investigadora y el volcán

Ubicada en la antigua mansión del matrimonio de Nicolás Massieu Salgado y Clara Margarita de Sotomayor, con fachada a tres calles de Santa Cruz de La Palma y adquirida en 1931, La Investigadora es un reducto entrañable de las minorías liberales que, en el animado siglo XIX, dieron sentido, color y pulso a la política y a la cultura. Viva y coleando –y solapada en los malos tiempos– mantiene hoy sus ideales con un cuerpo social de todas las ideologías y el compromiso unánime de la libertad, la universalidad y el progreso de la patria chica.

Cada octubre celebra su aniversario –se fundó en 1885– con un ciclo cultural y artístico que, en la última edición, redujo su formato pero atendió a la mayor catástrofe y la peor noticia del siglo: la erupción de Cabeza de Vaca. Detrás de las celebraciones estuvo siempre el directivo Manolo Ortega que impuso, y me impuso, la entrañable obligación de participar y el lujo de estar unos días cerca de la gente y las cosas que quieres. Después de los ajustes obligados por pandemia y geología, por decreto fraterno me impuso el tema. ¿Cómo vas a hablar de la Bajada de la Virgen con la que está cayendo?, me dijo. Sólo elegí el título –Convivir con el volcán– y la fecha. Para esa primera ocasión me facilitó un dosier con recortes antiguos y nuevos y me puso en la pista de un asunto nuclear y de futuro: los posibles seguros para las catástrofes volcánicas. A mi charla, rematada con coloquio, acudieron amigos de distinta condición y uno de ellos un joven político, sagaz y comprometido, que animó el debate y del que luego hablaremos. Una semana después, el 25 de octubre y también por su insistencia y el interés de Felo Becerra y Manolo Poggio, que se sucedieron aquellos días en la presidencia, se montó una mesa redonda con Alfonso Cavallé, que logró del Consejo General, la creación de notarías temporales y gratuitas para acreditar a los damnificados, sin escrituras ni papeles, en las propiedades perdidas; Francisco Moreno, director de la Radio Televisión Canaria que, desde el primer segundo, brindó la señal continua y gratuita a todo el mundo, y que cubrió el suceso de principio a fin con rigor y brillantez; y el geólogo y paleontólogo Francisco García-Talavera, director que fue del Museo de la Naturaleza y el Hombre y eficaz divulgador, y un servidor. Hasta el último minuto, como el entrenador en la caseta, mi hermano –me y nos– recomendó que habláramos del seguro y me dio un folio de Google fechado en Reikiavik.

Entre los asistentes fijos a las acciones culturales, el diputado autonómico Jonathan De Felipe, terció en un asunto en el que coincidieron la mesa y el auditorio –el seguro de riesgo volcánico– y, cumpliendo lo prometido, lo planteó en la última Comisión de Gobernación al consejero Julio Pérez, que hizo un objetivo balance de la actuación del ejecutivo y las instituciones insular y local en la erupción.

El parlamentario palmero valoró la solidaridad y generosidad mostrada por personas de todo el mundo con los afectados, y los esfuerzos y probada competencia de los operativos científico, de seguridad y protección civil, cuyo mayor éxito fue la ausencia de víctimas; y, de cara al futuro, la posibilidad de una legislación alternativa que, con la experiencia de ahora, permita actuar con prontitud, y la creación de un consorcio integrado por las distintas instituciones para llevar la gestión de futuras crisis. Concluyó su intervención recordando que «habida cuenta de que el riesgo volcánico en los próximos cincuenta años es del 75,75 por ciento, tenemos que estudiar y viabilizar la posibilidad de asegurar nuestro territorio, el territorio de Canarias, ante las erupciones para actuar con la máxima celeridad y eficacia».

Surgida en el clima abierto de un casino democrático, donde caben todas las propuestas (la brainstorming en palmero) la propuesta tiene ya muchos defensores y alguno tan fundado y de tanta autoridad como el extraído de un artículo reciente del catedrático de Derecho Mercantil, Pedro Yanes:

«La escala de riesgo islandesa dista de ser parangonable con la de nuestras islas; y sin embargo, la mayor conciencia del riesgo de la sociedad islandesa ha impulsado soluciones más operativas y eficaces que las propias de nuestro sistema. Tanto es así que el modelo islandés bien podría inspirar a los poderes públicos domésticos en la mejora de nuestra cobertura de los riesgos volcánicos idiosincráticos de Canarias y, como en Islandia, extensible a otros riesgos naturales como los terremotos, los desprendimientos de rocas, las avalanchas o las inundaciones».

La idea está ahí, para aprovechar o para desestimar por los partidos e instituciones; puede también recorrer los cauces libres donde nació y salir por iniciativa popular; explicada con sencillez, ganaría muchas firmas porque después del trimestre negro que provocó Cabeza de Vaca y la costosa reconstrucción que se avecina, los canarios somos conscientes de los peligros reales de nuestra querida tierra.