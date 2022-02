Da pereza y produce sonrojo palpar el cuerpo lacerante del paciente que se expresa bajo mínimos con este Gobierno, iba a decir de mierda pero no quiero caer en el error de la descalificación coloquial y grosera. Casi nadie suele estar contento en este país supuestamente feliz que se refleja en sus gobernantes y, sin embargo, los repudia día a día como si surgiesen de la nada en vez de hacerlo de las urnas. Vivimos en la contradicción constante de clamar contra los políticos y, a la vez, aceptar el juego que proponen, su relato insustancial de la vida y de las cosas, basado fundamentalmente en sus necesidades particulares no en las del pueblo soberano que los elige.

La reforma laboral ha salido con fórceps gracias a un dedo tonto del Partido Popular, que ahora se esfuerza por querer demostrar que todo se debió a un accidente. Los populares ya habían admitido que la reforma no era tan mala como esperaban, pero votar a favor de ella hubiera significado aceptar la derogación de la suya. Dejarla caer como la hoja de un árbol habría supuesto también oponerse al acuerdo que la patronal empresarial ha firmado con la ministra Yolanda Díaz. Desconozco si existe error o conveniencia en el voto suelto, pero tampoco tengo gran interés en testar ese cuerpo dolorido. Este debate, gracias al Gobierno, sus socios y la oposición, ha acabado por adquirir el tono banal y el interés de la Tanxugueiras, el Benidorm Fest y el lenguaje inclusivo. No porque la reforma laboral no sea importante para el país, sino por la propia inercia de nuestros representantes en convertir cualquier cosa digna de atención en competencia chusca eurovisiva. Resulta chocante, por no decir indecorosa, la imagen de los diputados festejando con la ministra de Trabajo la validación del Congreso in extremis de un acuerdo laboral gracias presumiblemente a un error y después de una intentona tránsfuga fallida. Es un circo trágico.