Podemos se desmarca

Vaya. Tanto tensar la cuerda de la disciplina, del silencio cómplice, de la autocensura que provocan los intereses comunes… que al final se rompe. Unidas Podemos en Canarias ya no aguanta más. Ahora es que abre los ojos, se limpia las legañas políticas y ve lo que ya ha visto todo el mundo que no milita en los partidos gubernamentales: que lo de los menores en Canarias es un escándalo insoportable y que el Gobierno central no hace más que desentenderse del problema. Y tras ellos, otro socio, Nueva Canaria, empieza también a quejarse.

No es que hayan descubierto la pólvora. Pero hay que valorar ese paso de asumir la realidad, a pesar de sus incomodas consecuencias. Porque significa enfrentarse a sus socios del PSOE en el Gobierno de Canarias que practican el silencio y la resignación monástica. Y supone, para Podemos, desmarcarse de su propio partido, que se sienta en los consejos de Ministros, Ministras y Ministres, y que comparte la responsabilidad y la culpa de ese abandono. En honor a la verdad, ya es difícil seguir defendiendo lo indefendible. Eso solo puede afrontarlo un experto, como el presidente Torres, que tiene muy trillado eso de poner carita de pena y de arrastrar el verbo por los meandros del «tenemos confianza en que»…, «seguro que»…, «estoy convencido de»… y algunas otras palabras piadosas, tinta de calamar que encubre la falta de autonomía de los socialistas canarios para decir «basta ya». No existe manera, ni humana ni divina, de justificar que Canarias tenga a su cargo casi tres mil menores no acompañados de los que el Gobierno central se desentiende como si no tuviera nada que ver en ello. Y duele más por cuanto la reacción que tuvo el gabinete de Sánchez con la oleada de inmigrantes en Ceuta fue diametralmente opuesta. Un enorme despliegue de fuerza, con el envío del ejército, el refuerzo de policías y guardias civiles y la presencia disuasoria del mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se fue a un chalé a mojarse los bajos –como hace en Lanzarote– sino que se presentó en el frente de la crisis dando lo que no da en Canarias ni por casualidad: la cara. A Podemos le van a acusar de deslealtad y de hacerle el juego a la oposición. O sea, lo que pone el manual. Pero resulta difícil ignorar la verdad cuando te sube por las patas. ¿Qué pasa cuando lo que dice todo el mundo es cierto? Que es difícil seguir en silencio. El tema de los menores en las islas es un escándalo. Y antes de que pase algo que tengamos que lamentar —algo más de lo que ya ha pasado en una administración desbordada — es necesario plantarse. Porque si no, te puedes acabar convirtiendo en colaborador necesario de un crimen humanitario.