Alas al viento

Detente para profundizar como un sabio, para iluminarte y no para empobrecerte… Estas palabras son de Facundo Cabral, las estaba recordando porque eso es lo que debemos hacer al ritmo que avanzan hoy las cosas. Las noticias son tantas y las dan tan rápido que no da tiempo para asimilar una y ya viene la otra. El cerebro se dispersa en un mundo cada vez más disperso… Esta tarde oyendo las noticias en la televisión Canaria, no daba crédito a lo escuchaba y como lo decían. Una anestesióloga denunciaba que en el Hospital Insular la gente moría por falta de asistencia. Esta noticia es aterradora, pero esto sucede desde hace tiempo. Recuerdo estar en urgencias hace varios años y de vivir escenas tremendas, los pasillos llenos de gente, personas con la bata blanca, abierta por detrás, sin intimidad con el suero colgando de un brazo y en el otro la bolsa con su ropa. No había camas y los enfermos se colocaban en las sillas, de pie o en las camillas. Estuvimos más de 6 horas para que nos atendiera el médico que no daba para más. Pasan los años y seguimos sufriendo lo mismo. La otra noticia es que en la isla de Tenerife hay un coche por cada habitante. Hay tantos que si los colocamos de uno en uno, llegamos a la península y volvemos. Una barbaridad que habla sobre las colas de la Tenerife 5, en concreto. Pero las colas desde el norte a Santa Cruz son las mismas que desde hace muchos años venimos padeciendo. Cuando entrevistan al responsable del cabildo dice que la solución más inmediata es facilitar un carril Bus, para la guagua, en el tramo de La laguna a Santa Cruz. Lo segundo es que de aquí a un año, construyan el tercer carril del norte a La Laguna (como me suena esta historia) y en ningún momento se habla de la cantidad de coches de alquiler que hay en la isla, ni de lo caro, escaso y de mala calidad que es el transporte público. Ni de que aquí no cabe más gente (Para cuándo una ley de residencia) Esa es una realidad que da vergüenza, una isla que ya no soporta la sobrepoblación, ni tantas promesas incumplidas. Es terrible para los estudiantes o para los trabajadores estar más de dos horas en cola para llegar a su destino. Así mismo las personas que viven en el norte de la isla y tienen que acudir a los hospitales.

Detente para tomar conciencia del todo, no para separarte, lo que además es imposible… Certeras y profundas reflexiones de Facundo Cabral que debemos aplicarnos todos, para tener un mañana mejor, para hacer de esta isla un lugar más agradable y saludable para vivir.