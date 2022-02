El agotamiento de Yolanda

Mientras oscurece el domingo entro en Twitter unos minutos. Se agita una ligera efervescencia alrededor de Yolanda Díaz. ¿Qué ocurre? Ah, apareció en un programa de la tele, un programa progre, y automáticamente empezaron a correr los ríos de babas. Una rendida admiradora entre tantas cita unas palabras de la ministra de Trabajo: «Estoy agotada». Y la admiradora: «Nunca, jamás le oí a un señor político decir eso». Vaya. Debe ser sordera. Yo se lo he oído a muchos políticos en público y en privado en los últimos treinta años. Recuerdo (entre tantos) a Paulino Rivero, que no era precisamente un dirigente quejicoso ni muy sentimental, comentar en la televisión que después de una campaña electoral estaba «reventado», como recuerdo a Javier Solana responderle en una entrevista a Rosa Montero lo que le costaba cada mañana salir de la cama, porque la noche anterior había estado trabajando hasta las tantas. Otra admiradora estremecida de emoción apunta como Díaz afirma en el programa: «Soy una mujer que no me quedo en las esquinas (sic). Quiero cambiar la vida de la gente. Soy una persona sencilla». Prodigioso. A mí me recuerdan mucho las declaraciones de Margaret Thatcher, que también quería cambiar la vida de la gente y se refería a sí misma con orgullo como «la hija del tendero». Porque lo era.

¿Qué nos está pasando? Como ciudadanos de una democracia parlamentaria más o menos desarrollada deberíamos reaccionar siempre desde la crítica y el escepticismo frente a cualquier espasmo marketinero del poder. La señora Díaz es ministra, no una mujer sencilla, porque una mujer sencilla –gustos decorativos o gastronómicos al margen– no puede gestionar atinadamente un espacio tan complejo y conflictivo como las políticas de empleo, las relaciones laborales, la economía social y la responsabilidad social de las empresas. Díaz no estaba por ahí cuando se le acercaron el periodista y el camarógrafo. A buen seguro la ministra se reunió previamente con su jefa de gabinete, los responsables de comunicación y los asesores más próximos de su departamento para preparar lo que diría y lo que no diría en Salvados, en qué lugar se desarrollaría de entrevista, qué frases deberían enfatizar para que luego, en Twitter, algunos miles de atontados las comentasen con entusiasmo para coincidir en que todos los políticos no son iguales. Pues bien: en eso, precisamente, sí que lo son. Y cuando tienen éxito repiten la fórmula. Díaz ya anunció una vez que se cogía dos o tres días de descanso porque se sentía –y no lo dudo– muy extenuada. A la gente le encantó. Pero qué pedazo de humanidad. Si se cansa y todo. Al final consigues un asombroso rédito publicitario, simplemente, cogiéndote unas vacaciones. Díaz practica sistemáticamente y desde primera hora de cada mañana una prototípica política de las emociones. Lo más importante no es el contenido de los programas o el fruto de las negociaciones, sino la gestión y proyección de un manojo de emociones que terminan definiendo esos contenidos, y así es como se convierte una reforma moderada de la legislación laboral en casi una derogación de la ley de Fátima Báñez. Entusiasmo, alegría, empatía cósmica, indignación por las injusticias y crueldades de este mundo, insistencia en una simplicidad humilde y casi franciscana, risueño pero firme rechazo a las pompas y obras de este mundo, incluida la púrpura presidencial. Todo está dirigido a alimentar estados de ánimo para su transformación en estados de opinión favorables al discurso y a la figura de la ministra. No se debe apelar a la inteligencia del elector, sino a su corazón que, como nadie puede discutir, es siempre rojo. Adlai Stevenson fue un político y abogado que se presentó dos veces como candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. En una campaña se le acercó un entusiasta: «Todas las personas inteligentes estamos con usted», Stevenson respondió: «Gracias, pero mi problema es que necesito una mayoría».