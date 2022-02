Los diputados no saben votar

Ya vemos claramente cómo va España. Un excelentísimo señor parlamentario no sabe elegir correctamente entre tres botones –o sea, tres– y va y mete la pata. Pero hombre de dios… Un camarero sabe de memoria que en una mesa quieren dos barraquitos, un café solo, un cortado con leche desnatada y dos cafés con leche entera. Y si me apuras, sabe cuántos quieren sacarina, cuántos azúcar blanca y cuántos morena. ¿Qué tipo de tronco hay que ser para meter la pata en la votación de la norma más importante del momento?

Me gustaría pensar que Pablo Casado, en un secuestro de lucidez, ordenó a uno de los suyos que se le fuera el dedo para Cuenca. Pero no parece. Porque el Grupo Popular advirtió a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, que uno de los votos electrónicos no se correspondía con lo que había votado telemáticamente uno de sus diputados. A pesar de eso, Batet tiró para adelante y celebró la votación que se ganó por su partido, el PSOE, precisamente por ese voto. Jaleo al canto.

Podría pensarse que lo que ocurrió en el Congreso esta semana no es más que otra gansada política a la que nos tiene acostumbrado la partitocracia española. Pero no. Hay tomate, mi cuate. Es verdad que muchos diputados —incluso el presidente Rajoy— se han equivocado votando en el pasado. Y es igualmente cierto que ninguna votación se ha repetido. Pero estamos ante el hecho excepcional de que la presidenta de la Mesa del Congreso tenía constancia de que un diputado había comunicado un error en el sentido de su voto telemático. Y sea como sea —error del sistema o del dedo— lo que debería contar realmente es la voluntad del que vota. Sobre todo antes del acto de la votación. Así que el asunto tiene más pinchos que una penca. Y no es difícil vaticinar que acabará en manos de la Justicia.

El gobierno se llevó primero un enorme chasco. Y después fue una fiesta. Y la oposición lo contrario. Pero además del patético espectáculo de errores, titubeos y celebraciones frustradas, el asunto de la reforma laboral, finalmente aprobada, tiene otras lecturas. Al pacto del PSOE y Podemos con las confluencias y los independentistas lo llamaron el Gobierno Frankestein porque era un acuerdo político para gobernar el Estado con partidos que persiguen la demolición del Estado. Pero ahora hemos pasado al Gobierno Transversal. O sea, el que es capaz de pactar lo que sea y con quien sea con tal de mantenerse a flote.

De la derogación de la «infame reforma laboral de la derecha» hemos pasado a la reforma. O sea, de la cirugía estética al maquillaje. Y de una mayoría parlamentaria sustentada en los independentistas catalanes y vascos hemos arribado a una playa donde el PSOE le ha hecho el boca a boca y las maniobras de reanimación electoral a Ciudadanos.

La aprobación de la reforma –«la reformita» dice la oposición despectivamente– ha sido una amarga victoria para Yolanda Díaz. Sus izquierdas periféricas la han dejado tirada como una colilla. Porque antes que la ideología está la patria. Por eso votaron con el PP y Vox sin que a nadie se le salieran por las orejas los jugos gástricos.

A Yolanda Díaz se le quemó la tostada. Pedro Sánchez ordenó a su equipo negociador un plan B, que es el que finalmente salió por los pelos. El presidente ya puede frotarse las manos. Otorga a Ciudadanos, que está en la UCI, un pequeño papel protagonista como partido responsable. Y si cuela, cuela. Y de paso se ha escenificado el traspiés de Yolanda Díaz, que no hizo el viaje con quien quiso, sino con quien pudo. Un gran fracaso de la mujer que parecía levitar empujada por los vientos de la fortuna. Ganó la votación, pero perdió el pulso que echaba.