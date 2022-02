Trampantojos

Hasta hace poco, una de las cosas que más añoraba de mi tierra natal, que más asociaba a ella, era ese orden lógico que, según mi memoria, tenían las cosas.

En mi recuerdo de las islas, si miras al cielo y hay sol, ese sol calienta, sea verano o invierno. Si el cielo está gris –a menos que estés en lugares donde reina la panza de burro– hace frío, sea invierno o verano.

Pero en el paisaje al que la vida me ha traído, el invierno es traicionero y el sol, más.

Un día te asomas a la ventana y te ciega la luz. Y, de manera automática, lo asocias con los días brillantes del calor atlántico y te lanzas a las calles, a cuerpo gentil, por mejorar tus niveles de vitamina D y echarte algo en una terraza. Y te cae encima, entonces, todo el peso de la realidad y de los dos grados y te maldices de tu suerte mesetaria, como una metáfora meteorológica y eficaz de que en la vida, amiga, hay que elegir siempre.

Me han contado que estos días, en mi casa, la calima ha llegado puntual a su cita, pero lo ha hecho acompañada de frío y lluvia, llenando todo de fango, contraviniendo las reglas que ella y nosotros, habitantes confiados y leales, nos habíamos dado. Un antiguo compañero, hombre de pueblo y del mundo, muy interesado por la ciencia, me dijo un día que los episodios de calima son más frecuentes cuando llega el invierno, aunque en nuestra cabeza asociemos ese calor pegajoso y oscuro que suele traer consigo a los meses de verano. Y por eso debe ser que esa subversión inesperada del orden normal de las cosas caliginosas tiene a la gente contrariada y atónita, como no dando crédito a tanta ofensa seguida de la naturaleza, que parecía sernos benévola o, al menos, respetaba ese pacto tácito de no agresión con el que vivíamos en los últimos años. Ahora no nos atrevemos a seguir con el tópico de eterna primavera porque ya sabemos que eterno, eterno, no es nada.

Nos sacudió un volcán cuando más despreocupados andábamos de ese peligro, siempre latente, al que habíamos arrinconado, por fin, en nuestro subconsciente porque teníamos una pandemia en la que pensar que nos llenaba los días y las pesadillas.

Y a ella hemos vuelto en cuanto la tierra ha dejado de comportarse como una madrastra de los cuentos de antes, como si no le importáramos, como si no fuéramos uña y carne, sangre de su sangre.

Resulta que el carnaval este año cae en junio, si los designios del covid lo permiten. Ya tuvimos uno en mayo, con el inicio del milenio, que yo viví despreocupada y feliz, sin trauma de que fuera excepcional, porque en aquellos años una fiesta de más siempre era bienvenida, claro. Y ahora solemos tener fiestas de menos y pocas cosas que celebrar, pero la gente está molesta porque va a hacer calor y porque es muy posible que no se haya dado cuenta aún de que esta realidad que vivimos es cada vez menos real y más parecida a aquello que hasta hace nada llamábamos, muy ufanos, distopía.

Así que, como cada año desde hace seis, me prometeré a mí misma que esta vez sí vuelvo por mis fueros para luego comprobar, entre decepcionada y estoica, que tampoco podrá ser en esta ocasión, con lo que yo he sido para una calle y una purpurina y un aguantar despierta hasta que se precise.

Lo tenemos difícil, en fin, para organizarnos, para convivir con este caos diario, con esta suerte de realidad no real, hecha de permanentes trampantojos con los que estamos intentando imitar, con más o menos fortuna, lo que antes teníamos, para poder seguir pensando que controlamos algo.