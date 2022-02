La reformita

Gobierno Frankestein. Mayoría transversal. El lenguaje político aguanta lo que le echen. De la derogación de la ‘infame’ reforma laboral del gobierno de la derecha pasamos a la reforma. O sea, de la cirugía estética al maquillaje. Y de una mayoría parlamentaria sustentada en los independentistas catalanes y vascos hemos arribado a las playas de la transversalidad, que es coger a Ciudadanos y hacerle el boca a boca y las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa. De un cosido a la izquierda radical o de un bordado al centroderecha. No es una excepción porque todos, en realidad, son igualmente incoherentes. Pablo Casado es incapaz de dar el paso y decir que el PP va a apoyar un retoque mínimo, que apenas cambia la reforma que hizo su propio partido. Porque Casado dice no a todo lo que venga del Gobierno sea lo que sea (salvo que un diputado se equivoque). Los independentistas de Esquerra quieren que todo lo que pacten tenga a cambio una cesión que avance en sus sueños de libertad y emancipación. Y el PNV, siempre a lo suyo, quiere que el País Vasco tenga su propio marco laboral, diferente al del Estado español. En La Moncloa están que se parten de la risa. Prestigiando a Ciudadanos martirizan al PP. Y por otra parte, Yolanda Díaz –que ganó la votación, pero perdió la negociación– se ha puesto ella sola a los pies de los caballos desbocados de los independentistas, con los que no pudo entenderse, porque lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Va a ser el primer batacazo de la gran esperanza de la izquierda verdadera para hacerle el cambio de aceite a Podemos. Pedro Sánchez vuelve a frotarse las manos.