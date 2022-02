El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, está dando la misa pero tiene una cuerda atada al tobillo izquierdo y de vez en cuando mueve la pata debajo de la sotana, para que suenen las campanas de la iglesia. Es la prueba viviente de que se puede estar en misa y repicando.

Por un lado predica una homilía triunfal. Está llegando a Canarias más dinero que nunca. Nuestro Gobierno gastó el año pasado 10.446 millones de euros, dos mil más de los que tenía presupuestados inicialmente. Tuvimos un regalo de dos mil millones de más, que fue la morterada de los fondos europeos que nos mandó Madrid (aunque a mí me salen muchos más millones sumando todo el dinero que dicen que nos enviaron).

Resulta un misterio que con tantísima pasta y tanta eficacia pública, estas islas sigan a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Que sigamos teniendo un paro que duplica la media estatal. Que sigamos con los peores salarios. Que la exclusión social y la pobreza afecte a más personas en estas islas. Que las ayudas públicas no lleguen más que a una pequeña fracción de los más necesitados. Que estemos a la cola en licitación de obra pública. Que las rentas disponibles de las familias canarias estén hundiéndose… En fin. Que es incomprensible que con tanto dinero y tan buen gobierno estemos tan jodidamente jodidos.

Tal vez Rodríguez dice lo que dice para vender la burra. Porque si uno se pone a decir los defectos del animal, como dice el chiste, no te lo compra nadie. Pero lo relevante es lo que hace con la pata debajo de la sotana. Porque hace unos días envió a Madrid un documento en el que, bajo un lenguaje técnico y un planteamiento de exquisito respeto, está avisando al Gobierno central que no se le ocurra mezclar churras con merinas. O lo que es lo mismo, que el dinero que el Estado dedica a Canarias para compensar los gastos de la lejanía y la insularidad no se puede mezclar, ni sobre todo sumar, al dinero que el Estado tiene que gastarse en el mantenimiento de los servicios públicos en las islas.

Es una batalla perdida, por mucho que toquemos la campana. Canarias ha sido maltratada por todos los gobiernos peninsulares desde hace bastantes años. Ha dado igual el color político. Los burócratas de Madrid, que gobiernan el Estado, tiene una pésima opinión de los canarios. Nos consideran unos llorones profesionales, siempre descontentos por mucha pasta que nos manden. Y además, son tiempos prácticos: tantos diputados tienes para apoyar el gobierno, tanto vales. Y nosotros valemos muy poco. Casi nada. No tenemos, como los vascos o los catalanes, parlamentarios que pongan precio a sus votos para conseguir inversiones o transferencias a las islas. Lo siento, pero es así.

Si se acuerda un nuevo sistema de financiación nos la van a meter doblada con el REF. Tiene mérito que nuestro Gobierno canario mande mensajes. Y que presione. Pero pinta muy poquito.