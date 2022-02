Una inútil prospectiva

Hay gente que lo tiene clarísimo: dentro de año y medio, en las elecciones autonómicas de 2023, ocurrirá lo que quieren. Yo he escuchado a dirigentes socialistas que gracias a Ángel Víctor Torres están al borde de la mayoría absoluta y se lo creen; también se puede oír los que pronostican que el PSOE sufrirá una debacle apocalíptica y Torres estará abocado a regresar a la tiza y a los poetas modernistas, «yo soy aquel que ayer no más decía/el verso azul y la canción profana,/en cuya noche un ruiseñor había/que era alondra de luz por la mañana». Lamentablemente mi convicción es distinta: es absolutamente imposible, si no realmente estúpido, intentan pronosticar ya no el resultado aproximado de las elecciones, sino la evolución de los partidos en los próximos meses.

En la práctica ya ha comenzado la precampaña electoral, que se intensificará y a partir del próximo otoño alcanzará velocidad de crucero. Si se puede decir algo con cierta certidumbre es que no habrá adelanto electoral en 2022: el Gobierno de Pedro Sánchez cree que podrá rentabilizar electoralmente la recuperación económica poscovid (aun si no es tan pujante como prevé) con la gestión de los fondos europeos y la presidencia española del Consejo de la UE a partir del 1 de julio de 2023. Se ha hablado mucho de un adelanto que haga coincidir las elecciones generales y las andaluzas en esta primavera, pero no alzando a entender las ventajas de la operación. Incluso parece más posible –aunque improbable– la coincidencia de las generales con las autonómicas que se celebren en mayo de 2023. Si gana o puede formar una suficiente mayoría en las Cortes Sánchez estrenaría flamantemente su semestre presidencial europeo con un nuevo y renovado Ejecutivo.

La otra variable previsible es que el próximo Parlamento canario esté tan o más fragmentado que el actual. Porque pocos dudan que Ciudadano desaparecerá, pero lo que resulta mucho menos dudoso es la entrada de Vox. Hasta el momento Vox ha sido, como opción política, un completo fiasco en Canarias. Expulsiones, dimisiones, escándalos, ausencias, torpezas y una palmaria incapacidad para articular algo parecido a un relato político con alguna relación con las islas han caracterizado a los ultraderechistas de Santiago Abascal. Vox carece de liderazgo en Canarias y solo muestra un conato de implantación territorial en Gran Canaria. Abascal y su cuadrilla han venido por aquí, han expectorado toletadas y ruindades sobre la inmigración africana y se han marchado, sin dejar siquiera en el ambiente un halo de Varón Dandy. Pero no es necesario mucho más: Vox concentra en casi todas las comunidades autónomas y provincias un voto de castigo al sistema democrático representativo que muchos miles de isleños pueden querer activar. Fracturaría el espacio de la derecha e impediría acuerdos que integrasen a alguien más que no sea el PP. Ocurre, sin embargo, que desde la izquierda la situación puede no ser demasiado halagüeña. Es muy poco verosímil que el PSOE no sufra ningún desgaste por esta terrible legislatura –y por sus propios errores– que tal vez puedan compensarse con los votos que arriben a las orillas socialistas procedentes de UP y, quizá más moderadamente, de Nueva Canarias. El PSOE podría repetir sus victoriosos 25 diputados pero no encontraría ya en la izquierda los votos suficientes para la mayoría absoluta, aun contando con el carísimo concurso de Casimiro Curbelo.