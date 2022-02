La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife va a investigar unas declaraciones del obispo Bernardo Alvarez por si ha cometido “delito de odio” al decir que la homosexualidad es pecado mortal. Pensaba que los carnavales se habían retrasado hasta junio, pero andaba claramente equivocado. ¿De verdad que no hay suficiente trabajo en la sociedad civil como para estarse ocupando de los asuntos etéreos de las religiones? O sea, la amenaza de perder el Cielo por cosas como el adulterio, comer carne en según qué día, la masturbación o desear a la mujer del vecino del cuarto. Es bastante posible que para imputar al obispo haya que retirar todos los ejemplares de la Biblia, entre otros textos considerados sagrados por los católicos. Sobre todo en los que se dice que los homosexuales no podrán entrar en el reino de los cielos o en los que se señala que el varón que haga con otro varón lo que se hace con una mujer “ha de morir” o en los que un angel le pide a un padre que cometa violencia vicaria contra uno de sus hijos y le corte el cogote por expreso deseo de dios (aunque luego todo quedara en una broma pesada). No entiendo como la justicia terrenal, que se ocupa de cosas eminentemente serias, puede acabar investigando asuntos tan esotéricos como los pecados. Estamos en tiempos muy raros. No me extrañaría que volviéramos a los juicios por brujería. Porque ya puestos…. A dios lo que es de dios. Y al César lo que es del César.