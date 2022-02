Cabreados por todo

Nos indigna el mal final que está teniendo el emérito monarca de la democracia española. Sus errores con las mujeres y su afición por la pasta. No se merece ese final. Ni él, ni nosotros. Y también nos cabrea que los dirigentes de una gran religión se hayan apuntado la propiedad de tanto ladrillo, que aunque sea legal en este mundo traiciona sus reglas para el otro. Lo dijo su fundador: abandona tus riquezas y sígueme.

Pero también crispa que un ex vicepresidente del Gobierno, que está cobrando por haberlo sido, tenga acceso a datos oficiales no publicados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se pagan con el dinero de todos los españoles. Es algo impresentable. Y cabrea que Ada Colau esté imputada por enchufar amigos y financiar afines y que el código ético de los Comunes diga que un político imputado tiene que dimitir, pero que la alcaldesa de Barcelona no lo haga, porque las reglas siempre son para los demás.

Nos indigna que el Estado haga responsables a los padres de sus hijos y que haga caer sobre los progenitores todo el peso de la ley si fallan en esa tarea, pero que se descubra que menores tutelados en centros públicos de Madrid, Baleares o Canarias son prostituidos o sufren abusos sexuales y no pase absolutamente nada. Que nadie asuma ninguna responsabilidad o sea sancionado de forma ejemplar.

Nos enfurece leer en la prensa que los funcionarios del Parlament de Cataluña disfrutan de unas condiciones laborales excepcionales y que la cámara catalana paga 1,7 millones anuales de una «licencia por edad», a 21 funcionarios que se prejubilaron a los 60 años. Y que esas pagas oscilan entre los 4.000 euros para los los ujieres, telefonistas o auxiliares y los los 10.000 euros mensuales, en el caso de los ex secretarios generales o ex jefes de departamento.

Nos cabrea más saber que esas condiciones se las dio el ‘tripartito’ progre e independentista desde el año 2008. Los pensionistas que se deslomaron trabajando toda la vida tienen una pensión que está a años luz de esas condiciones. No es justo, coño. Y encima Cataluña es la comunidad autónoma con mayor deuda pública —- más de ochenta mil millones— y está sacando casi dos mil millones mensuales del Fondo de Liquidez Autonómica. Una pasta que al final, ya verán, no van a pagar.

Vamos de susto en susto. Hoy es una pandemia mortal. Mañana la amenaza de la tercera guerra mundial. No está el horno para bollos. Y nos cabrea mucho que los impuestos que pagamos se estén dilapidando tan escandalosamente. Que no se cuiden las formas. Nos cabrea este circo.

Lo que están consiguiendo, entre tanto fanatismo sectario, tanto jeta y tanta mentira, es que este país se vuelva a llenar de gente indignada. Ya saben lo que suele hacer la gente cuando vota cabreada. Y encima, ya no pueden desenterrar a Franco.