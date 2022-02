El parque nacional del Teide es acuario

Siempre me llamó la atención el ser Acuario ya que nací el 29 de enero de 1942 en la Villa de La Orotava, en la calle Calvario número 3. Herminia, la madre que me parió, comentó años más tarde que le ayudaron en el parto la comadrona, doña Modesta Luis, y el médico, Doctor Máximo Martín. En verdad es que tomé buena nota de ello y siempre se lo agradecí cuando era algo mayor y se lo comentaba a su familia cuando la veía por la Villa.

La fecha del 29 de enero siempre me resultó interesante porque aprendí en Alemania celebrarla a partir de cumplir los 60 años. Fue lo que me sucedió con el padre del amigo Frank Westermann. Y así lo celebré en La Orotava en la casa de Franchy donde recuerdo haber invitado a los amigos Victoriano Ríos, doctor y político; al salesiano don Víctor Rodríguez, palmero de Todoque y maestro, y a José Miguel González, ingeniero de montes y mi jefe del Icona. En la siguiente celebración, a los 70 años, fuimos con la familia y algunos amigos al Hotel Botánico. A los 80 años espero celebrarlos con permiso de la pandemia producida por la covid-19, con la familia conviviente, una docena de personas, en los jardines del hotel Tigaiga, de la familia Talg, con la que mantuve relación cuando su padre Enrique pensaba que Tenerife no solo era sol y playa como bien lo recordó recientemente el amigo palmero, geógrafo y político, Wladimiro Rodríguez Brito. Curiosamente constato recientemente que soy Acuario, según las reglas de la Astrología, el 22 de enero pasado, ya que el amigo y compañero Juan Carlos Santamarta, ingeniero polifacético, profesor universitario de la ULL y Decano de mi Colegio profesional de Ingenieros de Montes de Canarias, me lo recuerda en una de sus respuestas a una foto del padre Teide que le envié en la mañana de ese sábado 22 de enero. Textualmente me escribe: «Feliz cumpleaños al Parque Nacional del Teide por sus 68 años». Fue entonces cuando la mente comenzó a recordar la historia del parque nacional, que se nevó a los pocos días de manera significativa.

Acudí al internet para leer que las personas nacidas bajo este signo suelen ser cariñosas y muy sensibles, les gustan las causas nobles y el dar sin esperar nada a cambio. También al libro que en 2004 Nicolás G. Lemus y este relator editamos con Nivaria Ediciones: El Teide, de mito geográfico a Parque Nacional. Fue prologado por Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y por Manuel Durbán Villalonga, director conservador del Parque Nacional del Teide. Curiosamente fue presentado en sociedad en el viejo edificio del Liceo de Taoro, en La Orotava, por el catedrático emérito de Botánica en la Universidad de La Laguna (ULL), don Wolfredo Wildpret. Pude releer el capítulo IV que trataba de La larga andadura del parque nacional del Teide y recordar los antecedentes, y la primera etapa, entre 1894 y 1954. Para el caso que nos ocupa me centré en la primera ya que coincidía con la irrupción del agua en la electricidad de la Villa, cuya alcaldía la ostentaba don Antonio María Casañas y en la aprobación, diciembre de 1917, de la Ley de Creación de Parques Nacionales promovida por el senador asturiano don Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa. Desde entonces y hasta 1954 no se pudo conseguir la aprobación de la moción y propuesta que hicieron desde Canarias, el concejal del ayuntamiento de La Orotava, don Juan Acosta, el ingeniero jefe de montes de Tenerife don Arturo Ballester, el consejero del cabildo don Fernando Franquet, el ingeniero de montes del Distrito forestal don Leoncio Oramas y el presidente el cabildo don Antonio Lecuona, además de los periodistas orotavenses don Antonio Lugo y don Francisco Dorta, y los alcaldes don Cándido Acosta y don Juan Guardia en particular. Hubo que esperar a la cesión en 1952 de una parcela de 720 m2 por parte del ayuntamiento de la Villa al Estado, para que construyera un Parador de Turismo siendo subsecretario de Turismo el tinerfeño don Manuel Cerviá Cabrera. Afortunadamente el 22 de enero de 1954 se aprobó por Decreto el Parque Nacional del Teide, que fue firmado por el ministro de Agricultura, don Rafael Cavestany, sancionado por Franco, y publicado en el B.O E. del 4 de febrero de 1954, también Acuario. De este retraso administrativo como Parque Nacional me hice eco en un artículo reciente que publiqué en la Revista Montes.

Todas estas consideraciones me llevaron a recordar que además de ser el Parque Nacional del Teide un Acuario bien definido, también los fueron personajes como el ingeniero tinerfeño don Agustín de Betancourt, nacido el 1 de febrero de 1758 en Puerto de Orotava y el cubano José Martí, hijo de la tinerfeña Leonor Pérez Cabrera, el 28 de enero de 1853, en La Habana.

Relacionados con el signo de Acuario del Parque Nacional del Teide nos encontramos dos profesionales del antiguo Icona, el biólogo Antonio Machado y el ingeniero de montes que suscribe, que nacimos el mismo día 29 de enero, de años diferentes. Antonio en 1953 e Isidoro en 1942. Ambos fuimos directores del parque nacional del Teide. Es decir, todos Acuario. Algunas veces lo celebramos juntos con nuestras familias.